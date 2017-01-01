Журнал Time составил ТОП-25 самых влиятельных людей в Интернете

Узнайте, кто имеет наибольшее влияние на пользователей Всемирной сети.

Американский журнал Time представил пятый ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в Интернете. В список вошли 25 персон, которые имели наибольшее влияние на СМИ и пользователей Сети в 2019 году.

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В список включены имена не только популярных актеров и певцов, но и политиков, общественных деятелей, блогеров и членов королевских семей.

Из звезд шоу-бизнеса в рейтинг попали рэпер Lil Nas X, корейская группа BTS, рэперша Cardi B, певица Ариана Гранде, актрисы Джамила Джамил и Джада Пинкетт-Смит

В ТОП-25 самых влиятельных людей в Сети вошли члены британской королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Они заняли общую строчку благодаря совместному аккаунту в Instagram c более 9 млн подписчиков.

В список также попали звезды YouTube Лайза Коши, Джеймс Чарльз, Эмма Чемберлен и ДжоДжо Сива, испаноязычный видеоблогер Эрман Гармендия, китайская блогерша Чжан Даи и стример Бенджамин Лупо.

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В рейтинге также указан Крис Годфри - автор фотографии куриного яйца. Снимок стал самым популярным в январе.

Политики в списке представлены президентом США Дональдом Трампом и самой молодой женщиной-конгрессменом Александрией Окасио-Кортес.

Кроме того, в список самых влиятельных людей в Интернете в 2019 году вошли участники движения «Школьная забастовка за климат» шведки Греты Тунберг, бывший американский военнослужащий Брайан Колфэдж, беженка из Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед, активист Эди Баркан, журналисты Карлос Маза (Vox), Яшар Али и консервативный политический комментатор Бен Шапиро.

Напомним, ранее журнал Time назвал самых влиятельных людей планеты в 2019.