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День рождения Вина Дизеля: ТОП-5 лучших ролей актера

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Сегодня звезде "Форсажа" исполняется 52 года.
День рождения Вина Дизеля: топ-5 лучших ролей актера
День рождения Вина Дизеля: топ-5 лучших ролей актера
Getty Images

Сегодня, 18 июля, свой 52-й день рождения отмечает американский актер и продюсер  Вин Дизель.

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Будущий артист, настоящее имя которого Марк Синклер Винсент, впервые появился в кино в фильме “Пробуждение“ в 1990 году. Он исполнил эпизодическую роль санитара. Имя актера даже не не было указано в титрах.

Первую серьезную роль Вин получил в 1998 году в фильме “Спасти рядового Райана“. Всемирная известность к актеру  пришла в 2001году после съемок в киноленте “Форсаж“, где он сыграл  Доминика Торетто.

В 2011 году Вин Дизель стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы. Помимо работы в кино, Дизель является основателем продюсерских компаний One Race Films и Racetrack Records.

В честь дня рождения Вина Дизеля Ivona составила топ-5 лучших ролей именинника.

  • Спасти рядового Райана  - рядовой Адриан Капарзо

  •  Серия фильмов о Риддике – Риддик

  • Лысый нянька: Спецзадание - Шэйн Вулф

  • Серия фильмов Форсаж - Доминик Торетто

  •  Серия фильмов Три икса - Ксандер Кейдж

Напомним, ранее свой день рождения отпраздновала исполнительница роли Летти Ортис в “Форсаже“ - Мишель Родригес.

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Теги: Вин Дизель
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Источник: ivona.bigmir.net

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