День рождения Вина Дизеля: топ-5 лучших ролей актера

Сегодня звезде "Форсажа" исполняется 52 года.

Сегодня, 18 июля, свой 52-й день рождения отмечает американский актер и продюсер Вин Дизель.

Читай также: 10 знаменитостей, настоящих имен которых вы точно не знали

Будущий артист, настоящее имя которого Марк Синклер Винсент, впервые появился в кино в фильме “Пробуждение“ в 1990 году. Он исполнил эпизодическую роль санитара. Имя актера даже не не было указано в титрах.

Первую серьезную роль Вин получил в 1998 году в фильме “Спасти рядового Райана“. Всемирная известность к актеру пришла в 2001году после съемок в киноленте “Форсаж“, где он сыграл Доминика Торетто.

В 2011 году Вин Дизель стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы. Помимо работы в кино, Дизель является основателем продюсерских компаний One Race Films и Racetrack Records.

В честь дня рождения Вина Дизеля Ivona составила топ-5 лучших ролей именинника.

Спасти рядового Райана - рядовой Адриан Капарзо

Серия фильмов о Риддике – Риддик

Лысый нянька: Спецзадание - Шэйн Вулф

Серия фильмов Форсаж - Доминик Торетто

Серия фильмов Три икса - Ксандер Кейдж

Напомним, ранее свой день рождения отпраздновала исполнительница роли Летти Ортис в “Форсаже“ - Мишель Родригес.