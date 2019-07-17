"Эмми-2019": Список всех номинантов премии
Во вторник, 16 июля, организаторы 71-й церемонии вручения премии “Эмми-2019“ представили список всех претендентов на награду.
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По количеству номинаций лидирует сериал “Игра престолов“, который претендует на победу в 32 категориях. В число лидеров также вошли сериалы “Удивительная миссис Мейзел“ (20 номинаций) и “Чернобыль“ (19 номинаций).
В целом, нынешнюю премию можно назвать триумфом канала HBO, ведь его проекты получили 137 номинаций. Отметим, что у Netflix в этом году 117 номинаций.
71-й церемонии награждения телевизионной премии “Эмми-2019“ состоится 22 сентября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.
Полный список номинантов на “Эмми-2019“:
Лучший драматический сериал
- “Лучше звоните Солу“
- “Телохранитель“
- “Игра престолов“
- “Убивая Еву“
- “Озарк“
- “Поза“
- “Наследники“
- “Это мы“
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Эмилия Кларк, “Игра престолов“
- Джоди Комер, “Убивая Еву“
- Виола Дэвис, “Как избежать наказания за убийство“
- Лора Линни, “Озарк“
- Мэнди Мур, “Это мы“
- Сандра О, “Убивая Еву“
- Робин Райт, “Карточный домик“
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман, “Озарк“
- Стерлинг К. Браун, “Это мы“
- Кит Харингтон, “Игра престолов“
- Боб Оденкерк, “Лучше звоните Солу“
- Билли Портер, “Поза“
- Майло Вентимилья, “Это мы“
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Гвендолин Кристи, “Игра престолов“
- Лина Хиди, “Игра престолов“
- Джулия Гарнер, “Озарк“
- Фиона Шоу, “Убивая Еву“
- Софи Тернер, “Игра престолов“
- Мэйси Уильямс, “Игра престолов“
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Алфи Аллен, “Игра престолов“
- Джонатан Бэнкс, “Лучше звоните Солу“
- Николай Костер-Вальдау, “Игра престолов“
- Джанкарло Эспозито, “Лучше звоните Солу“
- Майкл Келли, “Карточный домик“
- Крис Салливан, “Это мы“
Лучший комедийный сериал
- “В лучшем мире“
- “Барри“
- “Дрянь“
- “Жизнь матрешки“
- “Шиттс Крик“
- “Удивительная миссис Мейзел“
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Энтони Андерсон, “Повзрослевшие“
- Дон Чидл, “Черный понедельник“
- Тед Дэнсон, “В лучшем мире“
- Майкл Дуглас, “Метод Комински“
- Билл Хейдер, “Барри“
- Юджин Леви, “Шиттс Крик“
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт, “Мертв для меня“
- Рейчел Броснахэн, “Удивительная миссис Мейзел“
- Джулия Луис-Дрейфус, “Вице-президент“
- Наташа Лионн, “Жизнь матрешки“
- Кэтрин О'Хара, “Шиттс Крик“
- Фиби Уоллер-Бридж, “Дрянь“
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Алан Аркин, “Метод Комински“
- Энтони Кэрриган, “Барри“
- Тони Хейл, “Вице-президент“
- Стивен Рут, “Барри“
- Тони Шэлуб, “Удивительная миссис Мейзел“
- Генри Уинклер, “Барри“
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“
- Анна Кламски, “Вице-президент“
- Оливия Колман, “Дрянь“
- Сиан Клиффорд, “Дрянь“
- Бетти Гилпин, “Блеск“
- Сара Голдберг, “Барри“
- Марин Хинкль, “Удивительная миссис Мейзел“
- Кейт Маккиннон, “Субботним вечером в прямом эфире“
Лучший мини-сериал
- “Чернобыль“
- “Побег из тюрьмы Даннемора“
- “Фосси/Вердон“
- “Острые предметы“
- “Когда они нас увидят“
Лучший телефильм
- “Черное зеркало: Брандашмыг“
- “Король Лир“
- “Брексит“
- “Дэдвуд“
- “Мой ужин с Эрве“
Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме
- Эми Адамс, “Острые предметы“
- Патрисия Аркетт, “Побег из тюрьмы Даннемора“
- Онжаню Эллис, “Когда они нас увидят“
- Джои Кинг, “Притворство“
- Ниси Нэш, “Когда они нас увидят“
- Мишель Уильямс, “Фосси/Вердон“
Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме
- Махершала Али, “Настоящий детектив“
- Бенисио Дель Торо, “Побег из тюрьмы Даннемора“
- Джаред Харрис, “Чернобыль“
- Сэм Рокуэлл, “Фосси/Вердон“
- Джаррель Джером, “Когда они нас увидят“
- Хью Грант, “Чрезвычайно английский скандал“
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