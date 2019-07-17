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"Эмми-2019": Список всех номинантов премии

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Церемония вручения премии "Эмми-2019" состоится 22 сентября.
"Эмми-2019": Список всех номинантов премии
"Эмми-2019": Список всех номинантов премии
instagram.com/televisionacad

Во вторник, 16 июля, организаторы 71-й церемонии вручения премии “Эмми-2019“ представили список всех претендентов на награду.

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По количеству номинаций лидирует сериал “Игра престолов“, который претендует на победу в 32 категориях. В число лидеров также вошли сериалы “Удивительная миссис Мейзел“ (20 номинаций) и “Чернобыль“ (19 номинаций).

В целом, нынешнюю премию можно назвать триумфом канала HBO, ведь его проекты получили 137 номинаций. Отметим, что у Netflix в этом году 117 номинаций.

71-й церемонии награждения телевизионной премии “Эмми-2019“ состоится 22 сентября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

Полный список номинантов на “Эмми-2019“:

Лучший драматический сериал

  • “Лучше звоните Солу“
  • “Телохранитель“
  • “Игра престолов“
  • “Убивая Еву“
  • “Озарк“
  • “Поза“
  • “Наследники“
  • “Это мы“

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Эмилия Кларк, “Игра престолов“
  • Джоди Комер, “Убивая Еву“
  • Виола Дэвис, “Как избежать наказания за убийство“
  • Лора Линни, “Озарк“
  • Мэнди Мур, “Это мы“
  • Сандра О, “Убивая Еву“ 
  • Робин Райт, “Карточный домик“ 

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Джейсон Бейтман, “Озарк“
  • Стерлинг К. Браун, “Это мы“
  • Кит Харингтон, “Игра престолов“
  • Боб Оденкерк, “Лучше звоните Солу“
  • Билли Портер, “Поза“
  • Майло Вентимилья, “Это мы“ 

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

  • Гвендолин Кристи, “Игра престолов“
  • Лина Хиди, “Игра престолов“
  • Джулия Гарнер, “Озарк“
  • Фиона Шоу, “Убивая Еву“
  • Софи Тернер, “Игра престолов“
  • Мэйси Уильямс, “Игра престолов“ 

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

  • Алфи Аллен, “Игра престолов“
  • Джонатан Бэнкс, “Лучше звоните Солу“
  • Николай Костер-Вальдау, “Игра престолов“
  • Джанкарло Эспозито, “Лучше звоните Солу“
  • Майкл Келли, “Карточный домик“
  • Крис Салливан, “Это мы“

Лучший комедийный сериал

  • “В лучшем мире“
  • “Барри“
  • “Дрянь“
  • “Жизнь матрешки“
  • “Шиттс Крик“
  • “Удивительная миссис Мейзел“ 

 Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон, “Повзрослевшие“ 
  • Дон Чидл, “Черный понедельник“
  • Тед Дэнсон, “В лучшем мире“
  • Майкл Дуглас, “Метод Комински“
  • Билл Хейдер, “Барри“
  • Юджин Леви, “Шиттс Крик“

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт, “Мертв для меня“
  • Рейчел Броснахэн, “Удивительная миссис Мейзел“
  • Джулия Луис-Дрейфус, “Вице-президент“
  • Наташа Лионн, “Жизнь матрешки“
  • Кэтрин О'Хара, “Шиттс Крик“
  • Фиби Уоллер-Бридж, “Дрянь“  

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

  • Алан Аркин, “Метод Комински“ 
  • Энтони Кэрриган, “Барри“ 
  • Тони Хейл, “Вице-президент“ 
  • Стивен Рут, “Барри“ 
  • Тони Шэлуб, “Удивительная миссис Мейзел“
  • Генри Уинклер, “Барри“ 

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

  • Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“
  • Анна Кламски, “Вице-президент“ 
  • Оливия Колман, “Дрянь“
  • Сиан Клиффорд, “Дрянь“
  • Бетти Гилпин, “Блеск“
  • Сара Голдберг, “Барри“ 
  • Марин Хинкль, “Удивительная миссис Мейзел“ 
  • Кейт Маккиннон, “Субботним вечером в прямом эфире“ 

Лучший мини-сериал

  • “Чернобыль“ 
  • “Побег из тюрьмы Даннемора“
  • “Фосси/Вердон“
  • “Острые предметы“
  • “Когда они нас увидят“ 

Лучший телефильм

  • “Черное зеркало: Брандашмыг“
  • “Король Лир“
  • “Брексит“ 
  • “Дэдвуд“ 
  • “Мой ужин с Эрве“  

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме

  • Эми Адамс, “Острые предметы“ 
  • Патрисия Аркетт, “Побег из тюрьмы Даннемора“
  • Онжаню Эллис, “Когда они нас увидят“
  • Джои Кинг, “Притворство“ 
  • Ниси Нэш, “Когда они нас увидят“ 
  • Мишель Уильямс, “Фосси/Вердон“ 

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме

  • Махершала Али, “Настоящий детектив“
  • Бенисио Дель Торо, “Побег из тюрьмы Даннемора“
  • Джаред Харрис, “Чернобыль“ 
  • Сэм Рокуэлл, “Фосси/Вердон“
  • Джаррель Джером, “Когда они нас увидят“
  • Хью Грант, “Чрезвычайно английский скандал“ 

Ранее мы публиковали  список лауреатов украинской кинопремии “Золота дзиґа-2019“.

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Теги: Эмми 2019
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Источник: ivona.bigmir.net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.07.2019, 11:22
Оценка:  0
pусский
Опять россиян в списке нет, да давал я в рот этой Эмми, мне теперь вааще насрать на лауреатов!
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