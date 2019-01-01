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1+1 media начала сьемки документального фильма про Андре Тана

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Украинский модельер Андре Тан поведает свою историю успеха в документальном фильме канала 1+1.
1+1 media начала сьемки документального фильма про Андре Тана
1+1 media начала сьемки документального фильма про Андре Тана
пресс-служба

Продакшн 1+1 Digital Studios, который входит в состав 1+1 media, приступил к работе над документальным фильмом про известного украинского модельера Андре Тана. Картина познакомит зрителей с историей успеха международного масштаба и продемонстрирует, как сильная мечта мальчика с украинской глубинки привела его к основанию собственной fashion-компании. Премьера фильма запланирована на 8 марта 2020 года.

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Вместе с историей главного героя фильма зрители узнают про зарождение и развитие модной индустрии в Украине. Создатели фильма уверены, что преграды на пути к цели – заслуживают наших усилий, ведь они могут стать основой будущего успеха.

Документальный фильм про Андре Тана
Документальный фильм про Андре Тана
пресс-служба

“Я согласился сняться в документальном фильме, желая показать на что способен человек у которого есть большая мечта и желание заниматься делом всей свой жизни несмотря ни на что. Также я хочу показать зрителям истинный мир моды таким, каким он есть на самом деле“, – комментирует Андре Тан.

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Проект предусматривает нетипичный для телевидения формат фильма, поэтому роботу над картиной ведет продакшн 1+1 Digital Studios, который является частью команды 1+1 Digital.

Документальный фильм про Андре Тана
Документальный фильм про Андре Тана
пресс-служба

“Пока украинская киноиндустрия на этапе запечатления исторического процесса и возрождения исторической правды нации, есть много крутых историй, которые остаются за бортом. Я убеждена, что нам сейчас очень нужны локальные истории успеха, которые смогут воодушевить и мотивировать новое поколение. К счастью, мы переживаем сегодня ренессанс документалистики и имеем возможность рассказывать такие истории, как у Андре Тана именно в этом жанре. Наш документальный фильм не только проиллюстрирует мотивирующую историю модельера, ставшего успешным в стране, где fashion-индустрии не существовало, но и впервые расскажет зрителям о моде в Украине: где, как и во что одевались украинские женщины, начиная с конца 80-х и до наших дней“, – отмечает креативный продюсер 1+1 Digital Studios Ирина Никончук.

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Теги: Андре Тан
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Источник: Ivona.bigmir.net

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