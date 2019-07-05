Эд Ширан признался, что страдает от расстройста

Оказывается, британский певец ежедневно испытывает тревогу.

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Известный британский певец Эд Ширан, который вошел в десятку самых богатых знаменитостей 2019 года, признался, что страдает от тревожности. Как пишет издание The Sun, артист часто переживает социальное беспокойство.

По словам самого Ширана, ему пришлось сократить круг своего общения до четырех человек. Артист также перестал пользоваться телефоном.

Я ощущаю беспокойство каждый день, - говорит Эд Ширан.

Музыкант утверждает, что даже во время прогулки он чувствует себя неловко - особенно, когда к нему подходят фанаты и просят сфотографироваться.

У меня социальное беспокойство. Мне не нравятся большие группы людей, что очень иронично, так как я выступаю для нескольких тысяч людей. У меня нет проблем с общением с людьми. Но когда люди снимают меня и смотрят на меня, это заставляет меня чувствовать себя странно, - пояснил Эд.

Ранее Джастин Бибер и Эд Ширан выпустили совместный трек.