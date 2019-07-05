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Эд Ширан признался, что страдает от расстройста

Комментариев: 2
Оказывается, британский певец ежедневно испытывает тревогу.
Эд Ширан признался, что страдает от расстройста
Эд Ширан признался, что страдает от расстройста
instagram.com/teddysphotos

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Известный британский певец Эд Ширан, который вошел в десятку самых богатых знаменитостей 2019 года, признался, что страдает от тревожности. Как пишет издание The Sun, артист часто переживает социальное беспокойство.

По словам самого Ширана, ему пришлось сократить круг своего общения до четырех человек. Артист также перестал пользоваться телефоном.

Я ощущаю беспокойство каждый день, - говорит Эд Ширан.

Музыкант утверждает, что даже во время прогулки он чувствует себя неловко - особенно, когда к нему подходят фанаты и просят сфотографироваться.

У меня социальное беспокойство. Мне не нравятся большие группы людей, что очень иронично, так как я выступаю для нескольких тысяч людей. У меня нет проблем с общением с людьми. Но когда люди снимают меня и смотрят на меня, это заставляет меня чувствовать себя странно, - пояснил Эд.

Ранее Джастин Бибер и Эд Ширан выпустили совместный трек.

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Теги: Эд Ширан, певец, расстройство
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  15.07.2019, 00:13
Оценка:  0
pусский
Пора его жестоко выeбaть, бля! Гы-гы-гы!
русский  (аноним)  14.07.2019, 21:33
Оценка:  0
русский
Понимаю, он увидел долбоёба Зеленского...
Зеленский - это тот самый eбанатик, который при первой встрече хочет потребовать у Путина компенсаций на ровном месте, а так же Крым, Донбасс и хyй знает чего дополнительно, наверное, лекарство для психов.
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