В США умерла звезда "Стартрека"

Актриса Стефани Нижник ушла из жизни в возрасте 52 лет.

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Умерла звезда "Стартрека" и "Остаться в живых" актриса Стефани Нижник. Знаменитость ушла из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, Стефани скоропостижно скончалась еще 23 июня в Калифорнии, однако известно об этом стало только сейчас. Причины смерти актрисы не называются.

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Стефани Нижник снялась в полнометражной картине "Стартрек: Восстание". Она также известна благодаря ролям в сериалах "Стартрек: Энтерпрайз", "Любовь вдовца", "Остаться в живых" и "Анатомия страсти".

У Стефани Нижник осталась мать, младший брат и многочисленные родственники. Детей у артистки не было.

Ранее стало известно, что умер актер фильмов "Люди в черном" Рип Торн.