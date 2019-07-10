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Нетта Барзилай откровенно рассказала о личной жизни

Комментариев: 2
Победительница "Евровидения-2018" призналась, есть ли у нее возлюбленный.
Нетта Барзилай откровенно рассказала о личной жизни
Нетта Барзилай откровенно рассказала о личной жизни
instagram.com/nettabarzi

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Победительница “Евровидения-2018“ Нетта Барзилай, которая выступила в суперфинале шоу “Голос. Діти-5“, призналась, есть ли у нее возлюбленный. В недавнем интервью с Катей Осадчей певица откровенно рассказала о личной жизни.

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Так, Нетта утверждает, что у нее есть бойфренд. С молодым человеком финалистка “Евровидения“ познакомилась в баре. 

Мы познакомились с ним после моей победы на Евровидении. Он был единственным парнем в баре, который угостил меня выпивкой. Все хотели только сфотографироваться. А он такой: “Хочешь чего-нибудь выпить?“ - вспомнила звезда.

При это, Барзилай не спешит выходить замуж. По словам певицы, на первом месте для нее самореализация.

Нет, я пока не обручена. На первом месте у меня карьера. Мой график очень тяжелый, я много путешествую, меня никогда не бывает дома, - говорит она.

Ранее мы писали о том, что Верка Сердючка рассказала об участии в “Евровидении-2019“.

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Теги: Нетта Барзилай, певица, Евровидение, победительница
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.07.2019, 13:22
Оценка:  +1
гость
Оооо, это ж сколько выпить надо было, чтоб стать бойфрендом такой " красотки," )))
Вепр    14.07.2019, 12:14
Оценка:  +2
Вепр
Що там розказувати?
В свинарнику жре, сре, спить, разом з савраненко та зарицькою!
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