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День рождения Мишель Родригес: интересные факты о звезде "Форсажа"

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Исполнительница роли Летти Ортис в "Форсаже" празднует 42-й день рождения.
День рождения Мишель Родригес: интересные факты о звезде "Форсажа"
День рождения Мишель Родригес: интересные факты о звезде "Форсажа"
Getty Images

Сегодня, 12 июля, известная американская актриса Мишель Родригес отмечает 42-й день рождения. В честь праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из жизни именинницы.

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    Будущая артистка родилась в  Сан-Антонио, штат Техас, в семье пуэрториканца Рафаэля Родригеса и уроженки Доминиканской Республики Кармен Милади Пэйред.
  • Бабушка Родригес воспитывала девочку в вере Свидетелей Иеговы, но Мишель впоследствии отказалась от этого вероисповедания.

Мишель Родригес
Мишель Родригес
Getty Images

  • После развода родителей знаменитость часто переезжала. Она прожила два года на родине матери в Доминиканской Республике, после поселилась в Пуэрто-Рико, а в 11 лет переехала в Джерси-Сити.
  • Мишель Родригес бросила школу в 17 лет, но позже вернулась, чтобы закончить учебу и получить аттестат. После этого девушка посещала бизнес-школу с целью стать писателем и режиссером.

Мишель Родригес
Мишель Родригес
Getty Images

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    Впервые появилась в кино в 2000 году, когда сыграла роль Дианы Гузмен в фильме “Женский бой“.
  • В 2015 году Мишель приняла участие в съемках клипа на песню “Confident“ певицы Деми Ловато.
  • В одном из интервью Мишель Родригес призналась, что она бисексуальна. У девушки были романтические отношения с Вин Дизелем, Оливье Мартинесом, Карой Делевинь и Заком Эфроном.

Мишель Родригес и Вин Дизель
Мишель Родригес и Вин Дизель
Getty Images

  • Актриса неоднократно имела проблемы с законом. На нее подавали в суд за нападения и обвинения в создании дорожных происшествий. В 2006 году Родригес даже была приговорена к тюремному заключению на 60 дней. Но в связи с переполненностью тюрьмы, актриса была освобождена в тот же день, как села.
  • Помимо съемок в кино, Мишель занимается литературной деятельностью. В настоящее время работает над двумя сценариями: семейного фильма “2012 историй о чистоте, животных и детях“ и ремейка немецкого фильма 1997 года “Бандиты“.

Напомним, ранее свой 64-й день рождения отметил американский актер Том Хэнкс.

 

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Теги: Мишель Родригес, Форсаж
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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navigator2    12.07.2019, 11:53
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navigator2
хороша старушка
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