Исполнительница роли Летти Ортис в "Форсаже" празднует 42-й день рождения.

День рождения Мишель Родригес: интересные факты о звезде "Форсажа" Getty Images

Сегодня, 12 июля, известная американская актриса Мишель Родригес отмечает 42-й день рождения. В честь праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из жизни именинницы.

Читай также: "Форсаж 9": Премьеру фильма отложили на год из-за коронавируса Будущая артистка родилась в Сан-Антонио, штат Техас, в семье пуэрториканца Рафаэля Родригеса и уроженки Доминиканской Республики Кармен Милади Пэйред.

Будущая артистка родилась в Сан-Антонио, штат Техас, в семье пуэрториканца Рафаэля Родригеса и уроженки Доминиканской Республики Кармен Милади Пэйред. Бабушка Родригес воспитывала девочку в вере Свидетелей Иеговы, но Мишель впоследствии отказалась от этого вероисповедания.

Мишель Родригес Getty Images

После развода родителей знаменитость часто переезжала. Она прожила два года на родине матери в Доминиканской Республике, после поселилась в Пуэрто-Рико, а в 11 лет переехала в Джерси-Сити.

Мишель Родригес бросила школу в 17 лет, но позже вернулась, чтобы закончить учебу и получить аттестат. После этого девушка посещала бизнес-школу с целью стать писателем и режиссером.

Мишель Родригес Getty Images

Читай также: "Нелегко быть женой миллионера": Алла Костромичева раскрыла всю правду о своем браке Впервые появилась в кино в 2000 году, когда сыграла роль Дианы Гузмен в фильме “Женский бой“.

Впервые появилась в кино в 2000 году, когда сыграла роль Дианы Гузмен в фильме “Женский бой“. В 2015 году Мишель приняла участие в съемках клипа на песню “Confident“ певицы Деми Ловато.

В одном из интервью Мишель Родригес призналась, что она бисексуальна. У девушки были романтические отношения с Вин Дизелем, Оливье Мартинесом, Карой Делевинь и Заком Эфроном.

Мишель Родригес и Вин Дизель Getty Images

Актриса неоднократно имела проблемы с законом. На нее подавали в суд за нападения и обвинения в создании дорожных происшествий. В 2006 году Родригес даже была приговорена к тюремному заключению на 60 дней. Но в связи с переполненностью тюрьмы, актриса была освобождена в тот же день, как села.

Помимо съемок в кино, Мишель занимается литературной деятельностью. В настоящее время работает над двумя сценариями: семейного фильма “2012 историй о чистоте, животных и детях“ и ремейка немецкого фильма 1997 года “Бандиты“.

Напомним, ранее свой 64-й день рождения отметил американский актер Том Хэнкс.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​