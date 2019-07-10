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У отца Энрике Иглесиаса нашелся внебрачный сын - подробности

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Спор по данному делу продолжался на протяжении тридцати лет. Решение еще может быть обжаловано.
У отца Энрике Иглесиаса нашелся внебрачный сын - подробности
У отца Энрике Иглесиаса нашелся внебрачный сын - подробности
Getty Images

Суд в столице Испании Мадриде постановил, что певец Хулио Иглесиас является отцом 43-летнего Ксавьера Санчеса-Сантоса. Об этом пишет The Local.

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На протяжении трех десятилетий продолжался спор о предполагаемом отцовстве. Однако решение суда все еще может быть обжаловано.

Известно, что сам Иглесиас генетические тесты делать отказывался и всячески отрицал, что мужчина является его сыном.

В 2017 году Сантос заявил о подтверждении отцовства Хулио ДНК-тестом и пообещал, что свою правоту он докажет в суде. Известно, что матерью Сантоса является португальская танцовщица Мариа Эдите Сантос.

Ранее сообщалось, что Энрике Иглесиас растрогал сеть забавным видео со своими детьми.

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Теги: Хулио Иглесиас, Энрике Иглесиас
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Источник: Ivona.bigmir.net

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