У отца Энрике Иглесиаса нашелся внебрачный сын - подробности

Спор по данному делу продолжался на протяжении тридцати лет. Решение еще может быть обжаловано.

Суд в столице Испании Мадриде постановил, что певец Хулио Иглесиас является отцом 43-летнего Ксавьера Санчеса-Сантоса. Об этом пишет The Local.

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На протяжении трех десятилетий продолжался спор о предполагаемом отцовстве. Однако решение суда все еще может быть обжаловано.

Известно, что сам Иглесиас генетические тесты делать отказывался и всячески отрицал, что мужчина является его сыном.

В 2017 году Сантос заявил о подтверждении отцовства Хулио ДНК-тестом и пообещал, что свою правоту он докажет в суде. Известно, что матерью Сантоса является португальская танцовщица Мариа Эдите Сантос.

Ранее сообщалось, что Энрике Иглесиас растрогал сеть забавным видео со своими детьми.