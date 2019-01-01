Любимый многими сериал снова в эфире.

"Все женщины – ведьмы" теперь на НЛО TV! пресс-служба

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15 июля на телеканале НЛО TV состоится премьера сериала “Все женщины ведьмы“.

Мы решили порадовать наших зрителей фэнтезийно-приключенческим сериалом, проверенным временем. Думаю, женская (и не только) часть аудитории заценит. Кто-то сможет поностальгировать, а кто-то – открыть для себя новый волшебный мир, – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

“Все женщины ведьмы“ – это история трех сестер, жизнь которых наполнена магией и волшебством. Прю, Пайпер и Фиби живут в поместье умершей бабушки. Они – настоящие красавицы, которые могут очаровать любого. В этом девушкам помогает не только внешность, но и магические способности, которые передались от матери. Прю, Пайпер и Фиби имеют «Силу трех», чтобы бороться со злом и делать этот мир лучше. Главные роли в сериале исполняют Шеннен Доэрти, Холли Мари Комбс и Алисса Милано.

Сериал будет выходить на НЛО TV с понедельника по пятницу в 16:00.

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