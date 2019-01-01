В картине "Герои и Трусы" большинство ролей исполнили украинцы.

Объединились в борьбе с ИГИЛом: В Одессе покажут немецко-украинский фильм пресс-служба

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17 июля в рамках ОМКФ состоится премьерный показ фильма "Герои и Трусы". Это новая работа известного немецкого режиссёра Гарольда Франклина. И первая картина, в которой большую часть ролей исполнили украинские актёры: Софья Торопчина, Сергей Комаровский, Олег Карпенко, Юрий Лебедевич. А так же звезда европейского кино Петар Закавица.

Объединились в борьбе с ИГИЛом: В Одессе покажут немецко-украинский фильм пресс-служба

Несмотря на то, что Гарольд Франклин – яркий представитель независимого кино, его работы не уступают многомиллионным голливудским блокбастерам. В своём новом фильме режиссёр обратился к теме международного терроризма.

Объединились в борьбе с ИГИЛом: В Одессе покажут немецко-украинский фильм пресс-служба

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Но в свойственной ему авторской манере, он предложил свою версию борьбы с этой "чумой XXI века". Что будет, если родные брат с сестрой окажутся по разные стороны баррикад? Можно ли поступиться долгом перед Родиной ради спасения близкого человека?

Объединились в борьбе с ИГИЛом: В Одессе покажут немецко-украинский фильм пресс-служба

Это зрители смогут узнать, посетив премьеру фильма 17 июля в 18.00 в кинотеатре Multiplex Gagarinn Plaza (ул. Генуэзская, 5/2).

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