Диетолог шоу "Зважені та щасливі" рассказала, почему мы поправляемся
Светлана Фус назвала основные причины избыточного веса.
Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.
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Постоянный диетолог проекта Светлана Фус рассказывает не только, как питаться участникам, но и почему они могут поправляться. Основные причины избыточного веса связаны с нарушениями в питании.
Почему мы поправляемся?
- Неадекватно оцениваем объем съеденного. Поэтому рекомендую завести дневник для записи всего съеденного за день для контроля не только количества, но и качества потребляемой пищи.
- Преуменьшаем вред съеденного и выпитого нами. Ошибочно считать, что бутылка сладкой газировки или маленький пакетик чипсов никак не повлияют на наш вес.
Читай также: Зважені та щасливі: журналистка заключила пари с тренером Иракли МакацарияНе уделяем должного внимания физическим нагрузкам, а ведь именно они повышают скорость обмена веществ в организме. Не нужно сразу бежать марафон, достаточно найти именно тот вид “движения“, который понравится и будет вдохновлять. И сделать это частью своей повседневной жизни.
- Ограничиваем себя в жирах, а их нужно есть. В противном случае тело начнет переводить сначала углеводы, а затем и белок в запасы жира.
Запоминайте и придерживайтесь легких правил, которые помогут не набирать лишний вес.
Ранее Светлана Фус объяснила, почему организму нужен холестерин.
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