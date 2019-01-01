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Диетолог шоу "Зважені та щасливі" рассказала, почему мы поправляемся

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Светлана Фус назвала основные причины избыточного веса.
Диетолог шоу "Зважені та щасливі" рассказала, почему мы поправляемся
Диетолог шоу "Зважені та щасливі" рассказала, почему мы поправляемся
пресс-служба

Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

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Постоянный диетолог проекта Светлана Фус рассказывает не только, как питаться участникам, но и почему они могут поправляться. Основные причины избыточного веса связаны с нарушениями в питании.

Светлана Фус
Светлана Фус
пресс-служба

Почему мы поправляемся?

  • Неадекватно оцениваем объем съеденного. Поэтому рекомендую завести дневник для записи всего съеденного за день для контроля не только количества, но и качества потребляемой пищи.
  • Преуменьшаем вред съеденного и выпитого нами. Ошибочно считать, что бутылка сладкой газировки или маленький пакетик чипсов никак не повлияют на наш вес.

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    Не уделяем должного внимания физическим нагрузкам, а ведь именно они повышают скорость обмена веществ в организме. Не нужно сразу бежать марафон, достаточно найти именно тот вид “движения“, который понравится и будет вдохновлять. И сделать это частью своей повседневной жизни.
  • Ограничиваем себя в жирах, а их нужно есть. В противном случае тело начнет переводить сначала углеводы, а затем и белок в запасы жира.

Запоминайте и придерживайтесь легких правил, которые помогут не набирать лишний вес.

Ранее Светлана Фус объяснила, почему организму нужен холестерин.

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Теги: Зважені та щасливі 2019, Светлана Фус, правильное питание
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Источник: ivona.bigmir.net

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