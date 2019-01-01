В Киеве воссоздали сцену убийства Симона Петлюры

"1+1" снимает в Киеве исторический детектив "Таємниці великих українців".

На “1+1“ продолжаются съемки исторического детектива “Таємниці великих українців“ об известных и великих личностях, которые жили в разные эпохи ‒ с XI по XIX век и в разных странах, однако Родиной для каждого из них была Украина. Их имена знает весь мир, но многие факты из их впечатляющей жизни остаются тайной для самих украинцев. Автором идеи и продюсером документального проекта стал Аким Галимов, известный зрителям телеканала по циклу “Україна. Повернення своєї історії“.

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Одним из героев, о котором расскажут в детективе, является украинский государственный и политический деятель Симон Петлюра. Команда проекта организовала собственное расследование, чтобы узнать, оправдано ли в течение десятилетий Петлюру называли виновником кровавых еврейских погромов в Украине. В поисках правды, команда преодолеет тысячи километров, посетит Париж, Краков, Киев, Одессу, Хмельницкий, Каменец-Подольский и в результате раскроет подробности спецоперации тайной организации, которая спланировала убийство Симона Петлюры.

Работая над “делом“ политического деятеля, команда исторического детектива “вернулась“ в 25 мая 1926 года ‒ день смерти Симона Петлюры. На основе результатов расследования, действия убийцы, правоохранителей и момент гибели Петлюры были воспроизведены посекундно и станут частью проекта. Роль Парижа во время воспроизведения момента убийства “исполнил“ столичный Подол. “Архитектурное разнообразие и совершенство Киева позволяют любому представить себя жителем самых живописных городов мира. А для нас, команды документального проекта, Подол стал Парижем ХХ века. Мы тщательно изучили здание ресторана, у которого был убит Симон Петлюра, и нашли в Киеве место, которое позволило передать дух Франции и хронологию события. Снимали с 6 утра, наблюдая, как просыпается столица“, ‒ рассказала режиссер-постановщик Дария Сарычева.

"Таємниці великих українців" пресс-служба

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Отметим, особенностью нового проекта является максимальная наглядность. Зрителям покажут тайные архивы, исторические артефакты, документы, о которых годами предпочитали молчать, и другие “вещественные доказательства“ жизни, деяний и причин смерти известных украинцев.

“Самая главная ценность наших расследований в том, что все выводы будут сделаны на основе реальных вещей и артефактов, а не мифов. Для этого группе проекта пришлось проделать колоссальную работу и организовать доступ к уникальным местам, которые хранят частицы нашей истории. В деле Симона Петлюры мы работали в архиве префектуры парижской полиции, где хранятся протоколы следователей, которые расследовали преступление. Эти документы не были известны общественности, но они содержат просто сенсационную информацию об убийстве Петлюры. В национальном архиве Франции мы разыскали уникальные сведения об Анне Киевской, в хранилищах Турции ‒ личную одежду Роксоланы. Зрители впервые смогут понять, как она выглядела на самом деле. Этот проект изменит представление о героях нашей истории“, ‒ рассказал Аким Галимов.

"Таємниці великих українців" пресс-служба

“Таємниці великих українців“ ‒ это 8-серийный документально-исторический детектив о героях Украины разных эпох, в частности о Роксолане, Анне Киевской, Симоне Петлюре, Иване Мазепе.

Производством продукта занимается команда “1+1 Продакшн“: режиссер-постановщик Дария Саричева, шеф-редактор Руслан Шарипов, креативный продюсер Ольга Безноско, исполнительный продюсер Владимир Андриюк, линейный продюсер Влад Золотарев, режиссер Евгения Шевчук, операторы-постановщики Александр Вяхирев и Антон Борзенков.

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Просветительский документально-исторический сериал вошел в число победителей конкурса Министерства культуры по предоставлению государственной финансовой поддержки на производство и распространение фильмов патриотического направления, по результатам которого на 90% профинансирован Минкультом.

Премьера документального проекта “Таємниці великих українців“ состоится на телеканале “1+1“.

Напомним, ранее стало известно, что канал “Украина“ и IVORY films снимают сериал “Будь что будет“.