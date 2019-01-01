Одесский кинофестиваль 2019: Секция "Сериалы!"

Узнайте, какие сериалы ждут зрителей в программе юбилейного Одесского международного кинофестиваля.

Украинско-латвийская и французская драмы, триллер от польского режиссера Дариуша Яблонски, комедия из Испании и драматический сериал из Великобритании ждут зрителей в программе юбилейного Одесского международного кинофестиваля. Программа сформирована в сотрудничестве с крупнейшим фестивалем сериалов SERIES MANIA (Франция) и с телеканалом “Украина“

Читай также: На ОМКФ всемирно известный сценарист Майкл Бейзер расскажет об успехе сериала “Чернобыль“

В рамках секции “Сериалы!“ будет представлен от телеканала “Украина“ ко-продукционный сериал Украины и Латвии “Маркус“ режиссера Антона Азарова. Драматический фильм, где в центре истории учительница английского языка Полина Клочко, жизнь которой навсегда изменилась после похищения сына Марка. Через несколько лет в рубрике международных новостей в репортаже об инциденте в рижском торговом центре Полина видит своего сына. Теперь его зовут Маркус, но это точно ее ребенок. Героиня идет в полицию, но для возобновления расследования не хватает оснований. Мать, которая чудом получила надежду, решает бороться за сына самостоятельно.

“Горит Мадрид“- испанский комедийный сериал от режиссеров Пако Леона, Анны Р. Коста. Испанские спецслужбы стремятся проникнуть в дом скандальной звезды Голливуда Авы Гарднер,она недавно переехала в Испанию и ее подозревают во враждебности к режиму Франко. Проститут Маноло и хромая старая дева Ана Мари образуют неправдоподобную пару, которая устраивается работать на звезду, чтобы шпионить за ней в водовороте секса, виски и фламенко 1960-х.

Читай также: В рамках ОМКФ состоится специальное событие Film Industry Office

Польский кинорежиссер, член Европейской Киноакадемии Дариуш Яблонски создал сериал “Принцип удовольствия“. Триллер является ко-продукцией Украины, Чехии и Польши. Все начинается на одесском пляже, где теплого летнего вечера находят обнаженное тело молодой девушки. Впоследствии идентичны убийства происходят в Варшаве и Праге, где полиция находит тела убитых с аналогичными уродствами. Следователи, расследовавшие загадочные преступления, начинают понимать, что это дело рук одного человека. Героям придется работать вместе, чтобы поймать хладнокровного убийцу.

Французская драма “Брехло“ режиссера Фабриса Гобера. Преданной матери и жене Эльвире кажется, что семья ее совсем не замечает. Как-то она поддается искушению и погружая во лжи, пытаясь найти для себя любовь и внимание.

Читай также: Объявлена программа Национального конкурса Одесского международного кинофестиваля 2019

“Добродетели“ - сериал из Великобритании от режиссеров Шейна Медоуза и Джека Торна. В центре сюжета драматического сериала - Джозеф, который пьет чтобы подавить боль и одиночество существования, постепенно съедают его изнутри. Он решает разобраться в прошлом и вернуться туда, где жил в юности. Он оказывается в любящем доме сестры, которую не видел 30 лет, и начинает эмоционально глубокие отношения с свояченицей - палкой молодой женщиной. Когда темные секреты, которые он скрывал с детства, возвращаются на поверхность, Джозефу придется выбирать между местью и прощением.

Напомним, ранее были объявлены фильм открытия и фильм-закрытие 10-го Одесского международного кинофестиваля.