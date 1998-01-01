День рождения Тома Хэнкса: ТОП-5 лучших фильмов обладателя Оскара

Сегодня знаменитости исполняется 63 года.

Сегодня, 9 июля, свой 63-й день рождения отмечает американский актер, продюсер, кинорежиссер, сценарист и писатель Том Хэнкс.

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Свою кинокарьеру голливудская звезда начал с телесериалов и комедийных фильмов. Позже он добился признания в качестве драматического актера.

Отметим, что артист является одним из двух артистов, которые получили две статуэтки “Оскар“ два года подряд. Хэнкс получил две награды в номинации “Лучшая мужская роль“ за фильмы “Филадельфия“ (1993) и “Форрест Гамп“ (1994).

А в прошлом году Том Хэнкс в состав одной из старейших научных организаций США - в Американскую академию искусств и наук.

В честь дня рождения Тома Хэнкса Ivona составила свой ТОП-5 лучших ролей именинника.

1. Филадельфия (1993)

2. Форрест Гамп (1994)

3. Спасти рядового Райана (1998)

4. Изгой (2000)

5. Код Да Винчи (2006)

Ранее свой 73-й день рождения отпраздновал американский актер Сильвестр Сталлоне.