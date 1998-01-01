День рождения Тома Хэнкса: ТОП-5 лучших фильмов обладателя Оскара
Сегодня, 9 июля, свой 63-й день рождения отмечает американский актер, продюсер, кинорежиссер, сценарист и писатель Том Хэнкс.
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Свою кинокарьеру голливудская звезда начал с телесериалов и комедийных фильмов. Позже он добился признания в качестве драматического актера.
Отметим, что артист является одним из двух артистов, которые получили две статуэтки “Оскар“ два года подряд. Хэнкс получил две награды в номинации “Лучшая мужская роль“ за фильмы “Филадельфия“ (1993) и “Форрест Гамп“ (1994).
А в прошлом году Том Хэнкс в состав одной из старейших научных организаций США - в Американскую академию искусств и наук.
В честь дня рождения Тома Хэнкса Ivona составила свой ТОП-5 лучших ролей именинника.
- 1. Филадельфия (1993)
- 2. Форрест Гамп (1994)
- 3. Спасти рядового Райана (1998)
- 4. Изгой (2000)
- 5. Код Да Винчи (2006)
Ранее свой 73-й день рождения отпраздновал американский актер Сильвестр Сталлоне.
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