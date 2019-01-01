Стало известно, сколько Тодоренко и Топалов потратили на свадьбу в Италии
В среду, 23 июля, состоялась свадьба украинской ведущей и певицы Регины Тодоренко и российского исполнителя Влада Топалова. Торжественная церемония прошла Сорренто, Италия.
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Пока, что супруги не рассекретили бюджет праздника. Но СМИ поделились в Сети интересными подсчетами. Так, издания “СтарХит“ пообщалось с несколькими гостями мероприятия и выяснили новые подробности об организации свадьбы.
Известно, что свадьба состоялась на берегу моря в трехэтажной вилле Astor. А бенкетом для праздника занимался итальянский шеф-повар Марио Соррентино. Оренда поместья обошлась паре в 4,5 млн рублей (около 1,9 млн грн).
Оформлением церемонии занималась сестра Топалова - Алина. Девушка работает в агенстве Ace Events, где минимальная цена за организацию праздника составляет пять миллионов рублей (около 2,1 млн грн.)
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Для свадьбы Тодоренко заказала два платья. Одно из них артистка приобрела за миллион двести рублей (около 405 тыс. грн.). Второй наряд обошелся примерно в 3,5 миллиона рублей (около 1,4 млн грн.).
Напомним, ранее Алина Астровская поделилась впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко.
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