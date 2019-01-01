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Стало известно, сколько Тодоренко и Топалов потратили на свадьбу в Италии

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Свадебная церемония Регины Тодоренко и Влада Топалова состоялась 3 июля в Сорренто.
Стало известно, сколько Тодоренко и Топалов потратили на свадьбу в Италии
Стало известно, сколько Тодоренко и Топалов потратили на свадьбу в Италии
instagram.com/reginatodorenko2245

В среду, 23 июля, состоялась свадьба украинской ведущей и певицы Регины Тодоренко и российского исполнителя Влада Топалова. Торжественная церемония прошла Сорренто, Италия.

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Пока, что супруги не рассекретили бюджет праздника. Но СМИ поделились в Сети интересными подсчетами. Так, издания “СтарХит“ пообщалось с несколькими гостями мероприятия и выяснили новые подробности об организации свадьбы.

Известно, что свадьба состоялась на берегу моря в трехэтажной вилле Astor. А бенкетом для праздника занимался итальянский шеф-повар Марио Соррентино. Оренда поместья обошлась паре в 4,5 млн рублей (около 1,9 млн грн).

Оформлением церемонии занималась сестра Топалова - Алина. Девушка работает в агенстве Ace Events, где минимальная цена за организацию праздника составляет пять миллионов рублей (около 2,1 млн грн.)

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Для свадьбы Тодоренко заказала два платья. Одно из них артистка приобрела за миллион двести рублей (около 405 тыс. грн.). Второй наряд обошелся примерно в 3,5 миллиона рублей (около 1,4 млн грн.).

Напомним, ранее Алина Астровская поделилась впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко.

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Источник: ivona.bigmir.net

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