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Группа АГОНЬ выступит на открытии Atlas Weekend 2019 с Ириной Горбачевой

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Музыкантов можно будет послушать на главной сцене первого фестивального дня, посвященного украинской музыке.
Группа АГОНЬ выступит на открытии Atlas Weekend 2019 с Ириной Горбачевой
Группа АГОНЬ выступит на открытии Atlas Weekend 2019 с Ириной Горбачевой
пресс-служба

9 июля стартует одно из самых масштабных музыкальных событий Украины – пятый, юбилейный Atlas Weekend-2019, который продлится до 14 июля включительно.

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Группа АГОНЬ будет представлена в рамках фестиваля дважды: 9 июля (в 19:00) на главной сцене музыканты отыграют сет из супер хитов и представят новый трек “Тебе 20“, а 11 июля (19:00-20:00) станут приглашенными гостями YouTube Music Stage, где пройдет public talk с артистами.

В звездном общении компанию группе составит актриса театра и кино Ирина Горбачева, которая сыграла главную женскую роль в новом клипе АГОНЬ “Тебе 20“. Эксклюзивная предпремьера нового видео также состоится в рамках Atlas Weekend - 2019.

Напомним, ранее группа АГОНЬ снялась в ретро-спорт коллекции.

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Теги: Агонь, Ирина Горбачева, Atlas Weekend 2019
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Источник: ivona.bigmir.net

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