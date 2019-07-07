Ирена Карпа спела на дебютном альбоме электронного проекта Dan Alien

Известный саунд-продюсер Артур Даниелян представил дебютный альбом проекта Dan Alien.

“Я не рвусь в авангард электроники и не пытаюсь никого удивить, прогибаясь под изменчивую моду. Я просто создаю музыку, которая мне нравится“, - говорит Артур Даниелян.

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Опытный саунд-продюсер, аранжировщик, музыкант и лайв-перформер – сегодня он предстает в амплуа электронного артиста Dan Alien. “Мечта бутлегеров“ - дебютный альбом его сольного проекта. Сборник треков, что родились из нескольких лет практики: студийных импровизаций, живых выступлений и долгих сессий за синтезаторами и драм-машинами. Артур признается, что само накопление альбома длилось всего три дня, в то время как подготовка к релизу заняла несколько лет.

Артур Даниелян пресс-служба

Часть материала Dan Alien ранее можно было услышать вживую. Артур – частый гость вечеринок и электронных фестивалей. Свои лайв-шоу он представлял на Ostrov Festival, в рамках warm up слотов Ame, KiNK, Pillowtalk, Mujuice,Borgore. Теперь, наконец, настало время для полноценного релиза. Для выпуска “Bootlegger’s Dream“ выбран необычный план! Семь треков, семь дней – каждый день, начиная с 1 июля выходит по одной композиции.

Обложка альбома пресс-служба

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Dan Alien, отмечает, что не случайно выбрал лайв-импровизации, как основной метод создания музыки. “Так в треки можно вложить больше эмоций и меньше холодного рацио“, - говорит музыкант. На “Bootlegger’s Dream“ он проводит широкий экскурс в многообразие электронных стилей. Чеканные техно-ритмы сменяют здесь трансовые синт-пассажи, а грув классического хауса встречают едкие эйсид-мелодии. Альбом звучит громко, мощно и энергично. Это семь записей для пик-тайм настоящего рейва. Проверено на практике!

Dan Alien – далеко не первый проект Артура Даниеляна. Он стоял у истоков основания группы Qarpa. Потому появление Ирены Карпы на треке “Angel 123” здесь вовсе не случайно. Позже Артур запускал коллаборации Nerve Gangstas, Neural Clan, Tha Book of Roman.

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В качестве саунд-продюсера Артур работал со многими известными украинскими артистами. Среди них СКАЙ, НеАнгелы, Гайтана, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, Фіолет, ALLOISE, Тартак и прочие. Артур – основатель студии звукозаписи Bedroom 43 и официальный эндорсер сразу нескольких брендов: Ableton, UDG и Korg.

Напомним, ранее Danielyan и Дима Сазонов записали современную версию “Щедрика“ Николая Леонтовича в поддержку детей из детского дома.