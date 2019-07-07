Ирена Карпа спела на дебютном альбоме электронного проекта Dan Alien
“Я не рвусь в авангард электроники и не пытаюсь никого удивить, прогибаясь под изменчивую моду. Я просто создаю музыку, которая мне нравится“, - говорит Артур Даниелян.
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Опытный саунд-продюсер, аранжировщик, музыкант и лайв-перформер – сегодня он предстает в амплуа электронного артиста Dan Alien. “Мечта бутлегеров“ - дебютный альбом его сольного проекта. Сборник треков, что родились из нескольких лет практики: студийных импровизаций, живых выступлений и долгих сессий за синтезаторами и драм-машинами. Артур признается, что само накопление альбома длилось всего три дня, в то время как подготовка к релизу заняла несколько лет.
Часть материала Dan Alien ранее можно было услышать вживую. Артур – частый гость вечеринок и электронных фестивалей. Свои лайв-шоу он представлял на Ostrov Festival, в рамках warm up слотов Ame, KiNK, Pillowtalk, Mujuice,Borgore. Теперь, наконец, настало время для полноценного релиза. Для выпуска “Bootlegger’s Dream“ выбран необычный план! Семь треков, семь дней – каждый день, начиная с 1 июля выходит по одной композиции.
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Dan Alien, отмечает, что не случайно выбрал лайв-импровизации, как основной метод создания музыки. “Так в треки можно вложить больше эмоций и меньше холодного рацио“, - говорит музыкант. На “Bootlegger’s Dream“ он проводит широкий экскурс в многообразие электронных стилей. Чеканные техно-ритмы сменяют здесь трансовые синт-пассажи, а грув классического хауса встречают едкие эйсид-мелодии. Альбом звучит громко, мощно и энергично. Это семь записей для пик-тайм настоящего рейва. Проверено на практике!
Dan Alien – далеко не первый проект Артура Даниеляна. Он стоял у истоков основания группы Qarpa. Потому появление Ирены Карпы на треке “Angel 123” здесь вовсе не случайно. Позже Артур запускал коллаборации Nerve Gangstas, Neural Clan, Tha Book of Roman.
Dan Alien feat. Karpa Irena - Angel123 🎧Ссылка в шапке профиля ☝️ Артур: Редко такое бывает. Набросок, сделанный много лет назад, недавно начал играть у меня в голове настолько отчётливо, что я легко перенёс все партии в свои секвенсоры. Так родилась инструментальная версия композиции Angel123. Это название - никнейм некоего пользователя, выдающего себя за кого-то другого, чем мы все время и занимаемся в соцсетях. А как музыка обрела голос, лучше всего расскажет @qarpa : 🎤“Це, мабуть, була найбільш спонтанна пісня в моєму житті. Артур просто ставив свої нові треки, а я, поїдаючи черешню в студійній кухні, почала пританцьовувати і щось мугикати з повним ротом. «Слухай, а й правда, не так багато є класних танцювальних речей з українськими текстами. Отакий собі просто денс для Сен-Тропе. Набридло мені там тіматі слухати. Пішли, запишемось». Отак і вийшов «Ангел».“ Разные части песни на видео в шапке профиля на Fb и в сторис ☝️ #DanAlien #Danielyan #electronica #music #BootleggersDream #dancemusic #dancemusicguru #edmnation #electronicdancemusic #edmmusic
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В качестве саунд-продюсера Артур работал со многими известными украинскими артистами. Среди них СКАЙ, НеАнгелы, Гайтана, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, Фіолет, ALLOISE, Тартак и прочие. Артур – основатель студии звукозаписи Bedroom 43 и официальный эндорсер сразу нескольких брендов: Ableton, UDG и Korg.
Напомним, ранее Danielyan и Дима Сазонов записали современную версию “Щедрика“ Николая Леонтовича в поддержку детей из детского дома.
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