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Алина Гросу и ее муж рассказали о том, как впервые встретились

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Первая встреча Гросу с мужем была в загородном доме.
Алина Гросу и ее муж рассказали о том, как впервые встретились
Алина Гросу и ее муж рассказали о том, как впервые встретились
instagram.com/alina_grosu/

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Муж певицы Алины Гросу, которая призналась, почему долгое время скрывала возлюбленного, рассказал свою историю знакомства со звездой. Первая встреча будущих супругов случилась в загородном доме. 

Об этом Александр рассказал в интервью для “Светской жизни“. Так, певица посетила парня с целью встретиться с актером для своего будущего клипа.

Познакомились мы очень интересно. У меня в загородном доме снимали фильм, в этом фильме играли несколько актеров и одного из актеров Алина хотела снять в своем клипе. Она приехала к моему дому, мы друг друга увидели и где-то через несколько месяцев начались наши отношения, - говорит муж Алины Гросу.

Напомним, что накануне Алина и Саша появилась на обложке известного глянца.

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Теги: Алина Гросу, певица, роман
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гость  (аноним)  07.07.2019, 14:57
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