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Ирина Билык призналась в любви Диме Коляденко

Комментариев: 1
Певица прокомментировала предложение артиста выйти за него замуж.
Ирина Билык призналась в любви Диме Коляденко
Ирина Билык призналась в любви Диме Коляденко
instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык прокомментировала свою помолвку с шоуменом и певцом Дмитрием Коляденко. Напомним, что артист предложил Ире выйти за него замуж в начале июня.

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Как оказалось, звездной паре нужно было сыграть любовь на одной из вечеринок, где Билык и Коляденко были ведущими. В итоге, по словам Ирины, Дмитрий решил воспользоваться этим моментом и снова сделал предложение руки и сердца певице. 

Мы актеры, пригласили провести одну вечеринку про нашу любовь с Коляденко. А он, подлец, понял, что я такая беззащитная стою на сцене, улыбаюсь и решил воспользоваться случаем и сделал мне предложение, теперь это все обсуждают, - призналась Ира Билык в интервью для “Светской жизни“.

При этом, Билык публично призналась, что до сих пор любит Дмитрия Коляденко.

Я хочу сказать на всю страну, что я до сих пор люблю Дмитрия Коляденко и ничего с этим сделать не могу, - сказала звезда.

Ранее Ирина Билык прогулялась по Венеции со своим бывшим мужем.

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Теги: Ирина Билык, Дима Коляденко, певица, звездные романы
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
GreenPeace!    07.07.2019, 13:59
Оценка:  0
GreenPeace!
Когда-то с Димой разговаривала...так как он любит Билык...наверное, редкость. Он еле разрыв с ней пережил.
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