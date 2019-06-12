Ирина Билык призналась в любви Диме Коляденко

Певица прокомментировала предложение артиста выйти за него замуж.

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Украинская певица Ирина Билык прокомментировала свою помолвку с шоуменом и певцом Дмитрием Коляденко. Напомним, что артист предложил Ире выйти за него замуж в начале июня.

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Как оказалось, звездной паре нужно было сыграть любовь на одной из вечеринок, где Билык и Коляденко были ведущими. В итоге, по словам Ирины, Дмитрий решил воспользоваться этим моментом и снова сделал предложение руки и сердца певице.

Мы актеры, пригласили провести одну вечеринку про нашу любовь с Коляденко. А он, подлец, понял, что я такая беззащитная стою на сцене, улыбаюсь и решил воспользоваться случаем и сделал мне предложение, теперь это все обсуждают, - призналась Ира Билык в интервью для “Светской жизни“.

При этом, Билык публично призналась, что до сих пор любит Дмитрия Коляденко.

Я хочу сказать на всю страну, что я до сих пор люблю Дмитрия Коляденко и ничего с этим сделать не могу, - сказала звезда.

Ранее Ирина Билык прогулялась по Венеции со своим бывшим мужем.