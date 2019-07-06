Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Адель "застукали" в обществе неизвестного мужчины: фото

Комментариев: 0
Британской певице приписывают новый роман.
Адель "застукали" в обществе неизвестного мужчины: фото
Адель "застукали" в обществе неизвестного мужчины: фото
Getty Images

Читай также: Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились в медовый месяц: фото

Британская певица Адель, которая недавно зажгла на вечеринке у друга и зачитала рэп, была поймана на свидании с новым парнем. Об этом пишут западные СМИ после того, как папарацци сфотографировали певицу, которая гуляла под руку с мужчиной. Напомним, что недавно 31-летняя артистка рассказала о разводе со своим возлюбленным Саймоном Конекки.

В пятницу, 5 июля, Адель была замечена с неизвестным мужчиной в Королевском парке Лондона Гайд-парке на музыкальном фестивале.  Пара держалась за руки даже несмотря на то, что их снимали папарацци.

Позднее издание The Sun написало, что “бойфрендом“ Адель на самом деле является муж ее лучшего друга Алана Кэрра - Пол Дрейтон. 

Читай также: Виктория Бекхэм снялась в откровенном образе для немецкого Vogue

Комик Алан Кэрр пошутил над тем, что его супруга ошибочно приняли за бойфренда Адель и написал в своем Twitter:

Новый мужчина Адель выглядит потрясающе.

В апреле этого года впервые стало известно, что британская певица Адель рассталась с Саймоном Конеки после восьми лет отношений.

Поделись:
Теги: Адель, певица, Пол Дрейтон, бойфренд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь