Адель "застукали" в обществе неизвестного мужчины: фото

Британская певица Адель, которая недавно зажгла на вечеринке у друга и зачитала рэп, была поймана на свидании с новым парнем. Об этом пишут западные СМИ после того, как папарацци сфотографировали певицу, которая гуляла под руку с мужчиной. Напомним, что недавно 31-летняя артистка рассказала о разводе со своим возлюбленным Саймоном Конекки.

В пятницу, 5 июля, Адель была замечена с неизвестным мужчиной в Королевском парке Лондона Гайд-парке на музыкальном фестивале. Пара держалась за руки даже несмотря на то, что их снимали папарацци.

Позднее издание The Sun написало, что “бойфрендом“ Адель на самом деле является муж ее лучшего друга Алана Кэрра - Пол Дрейтон.

Комик Алан Кэрр пошутил над тем, что его супруга ошибочно приняли за бойфренда Адель и написал в своем Twitter:

Adele’s new man is well fit 😍 pic.twitter.com/FwRotQh59V