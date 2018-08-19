Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились в медовый месяц: фотофакт

В свадебное путешествие пара взяла маленького сына.

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Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в Италии. Через некоторое время после свадьбы молодожены отправились в свадебное путешествие, прихватив с собой маленького сына. О том, где отдыхают Регина и Влад, знает Ivona.

Спустя пару дней после свадебной церемонии в Сорренто Тодоренко и Топалов по традиции отправились в свадебное путешествие. О том, что пара улетела в Грецию, телеведущая рассказала в Instagram.

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Так, знаменитость поделилась в сториз несколькими короткими видео: на одном Регина показала свой завтрак — блинчики с медом и кофе, а на другом похвасталась мужем, который не пропускает занятия спортом даже в отпуске и прыгает на скакалке.

Ну все, начинаю чревоугодничать, отдыхать, - сказала в сторис Регина.

Согласно геотегам звездная пара улетела в небольшой курортный городок Аниссарас на крупнейшем острове Греции Крите. О том, что малыш поехал вместе со звездными родителями стало известно также из сториз Регины.

Накануне Регина Тодоренко шокировала подробностями собственной свадьбы.