Темнокожая Холли Бэйли сыграет главную роль в новой "Русалочке"

Disney определились с актрисой на роль Ариэль.

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Новой Ариэль станет темнокожая Холли Бэйли. 19-летняя актриса и певица сыграет в перезапуске “Русалочки“ студии Disney. Об этом сообщает Variety.

После обширных поисков стало совершенно ясно, что Холли обладает редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и содержательности, а также у нее великолепный поющий голос. Это все необходимо для роли Русалочки, – объяснил выбор актрисы режиссер будущей картины Роб Маршалл.

В съемках “Русалочки“ также примут участие Джейкоб Тремблей, который сыграет рыбку-приятеля Ариэль, и Аквафина, которой досталась роль чайки. Возможно, в ленте также будет задействована Мелисса Маккарти.

Ранее в сети появился трейлер продолжения диснеевского “Холодного сердца“.

