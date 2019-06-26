День рождения Сильвестра Сталлоне: интересные факты из личной жизни актера

Сегодня звезде фильмов "Рокки" и "Рэмбо" исполняется 73 года.

День рождения Сильвестра Сталлоне: интересные факты из личной жизни актера Getty Images

natanoel31