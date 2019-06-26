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День рождения Сильвестра Сталлоне: интересные факты из личной жизни актера

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Сегодня звезде фильмов "Рокки" и "Рэмбо" исполняется 73 года.
День рождения Сильвестра Сталлоне: интересные факты из личной жизни актера
День рождения Сильвестра Сталлоне: интересные факты из личной жизни актера
Getty Images

Сегодня, 6 июля, свой 73-й день рождения отмечает американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне.

В честь праздника Ivona подготовила топ-10 малоизвестных фактов из жизни именинника.

Сильвестр Сталлоне в юности
Сильвестр Сталлоне в юности
Getty Images

  • Впервые актер появился в кино в 1970 году в порнографическом фильме “Итальянский жеребец“.

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    В 1976 году всего за несколько дней Сталлоне написал сценарий к фильму “Рокки“, где он сыграл главную роль. Лента была номинирована на Оскар, а сам актер приобрел всемирную известность.

Сильвестр Сталлоне в фильме
Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо"
Getty Images

  • До начала успешной актерской карьеры Сталлоне успел поработать преподаватель физкультуры, вышибалой, чистильщиком клеток в зоопарке и швейцаром.
  • Несмотря на огромную популярность, Сталлоне неоднократно был номинантом на “Золотую малину“ как худший актер и режиссер года.

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    Актер был трижды женат. Первый брак с американской актрисой Сашей Зак просуществовал с 1974 и по 1985 год. У пары  родилось два сына.Старший Сейдж был известным актером, он умер в 2012 году от сердечного приступа накануне своей свадьбы. Младший Серджо страдает аутизмом. Второй брак с датской моделью Бриджит Нильсен, которая была младше Сильвестра на 17 лет, продлился лишь полтора года. В мае 1997 года актер женился на американской модели Дженнифер Флавин, которая младше Сталлоне на 22 года. Пара воспитывает троих дочерей: 23-летнею Софию, 21-летнею Систин и 17-летнюю Скарлет (2002).

Сильвестр Сталлоне с женой и дочерьми
Сильвестр Сталлоне с женой и дочерьми
Getty Images

  • Сильвестр Сталлоне является поклонником английского футбольного клуба “Эвертон“.
  • Сталлоне уже больше 50 лет занимается масляной живописью. В 2011 году в Швейцарии состоялась его первая выставка.
  • Сильвестр Сталлоне - левша.

Напомним, ранее вышел трейлер фильма “Рэмбо: Последняя кровь“.

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Теги: Сильвестр Сталлоне, день рождения
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Источник: Ivona.bigmir.net

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