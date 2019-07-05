Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова презентовала новый трек "Так, как ты"
Известная украинская исполнительница, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова порадовала фанов новой песней. Звезда выпустила новый трек, который получил название “Так, как ты“.
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Презентация свежего хита состоялась 5 июня на официальном Youtube-канале Кожевниковой. Известно, что автором композиции стал, участник украинской “Фабрики звезд“, латвийский исполнитель Стас Шуринс.
Отметим, что песня “Так, как ты“ стала вторым хитом в сольной карьере артистки. Дебютный трек “Любить тебя“ звезда выпустила 28 февраля.
“Так как ты“ - это история о девушках, которые пережили несчастливую любовь, но стали после этого только сильнее и мудрее, и больше не готовы любить слепо“, - прокомментировала выход трека Кожевникова в своем Instagram.
Напомним, ранее экс-“ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова показала, как выглядела в детстве.
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