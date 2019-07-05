Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова презентовала новый трек "Так, как ты"

Комментариев: 1
Слушай музыкальную новинку от экс-солистки группы "ВИА Гра" Анастасии Кожевниковой - свежий хит "Так, как ты".
Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова презентовала новый трек "Так, как ты"
Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова презентовала новый трек "Так, как ты"
instagram.com/anastasiakozhevnikova

Известная украинская исполнительница, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова порадовала фанов новой песней. Звезда выпустила новый трек, который получил название “Так, как ты“.

Читай также: Солистка “ВИА Гры“ снялась для глянца в соблазнительном образе

Презентация свежего хита состоялась 5 июня на официальном Youtube-канале Кожевниковой. Известно, что автором композиции стал, участник украинской “Фабрики звезд“, латвийский исполнитель Стас Шуринс.

Отметим, что песня “Так, как ты“ стала вторым хитом в сольной карьере артистки. Дебютный трек “Любить тебя“ звезда выпустила 28 февраля.

“Так как ты“ - это история о девушках, которые пережили несчастливую любовь, но стали после этого только сильнее и мудрее, и больше не готовы любить слепо“, - прокомментировала выход трека Кожевникова в своем Instagram.

Напомним, ранее экс-“ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова показала, как выглядела в детстве.

Поделись:
Теги: Анастасия Кожевникова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Malishgeka    05.07.2019, 18:13
Оценка:  0
Malishgeka
Кто такая "ВИА гра. ???????
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь