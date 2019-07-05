Любовь Успенская рассказала о своем детстве в Киеве

Певица Любовь Успенская призналась, что прогуливала школу на Бессарабском рынке.

10 ноября Любовь Успенская покажет свое шоу “История одной любви“ в киевском Дворце спорта, после чего выступит в Одессе, Харькове и Днепре.

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На днях известная артистка дала откровенное интервью, в котором предалась ностальгическим воспоминаниям из детства и юношества. Немногие знают, но именно в Киеве тогда еще будущая королева городских романсов родилась, выросла и получила образование. По словам Любови Успенской, она обожала прогуливаться по Крещатику, а в школьные годы - даже предпочитала это занятие урокам.

“С Крещатиком много всего связано, - рассказывает Любовь Успенская. - Я вместо школы любила ездить на Бессарабский рынок и покупать себе хурму. Часто ходила в кинотеатр “Киев“ смотреть кино. Потом любила зайти в кафе, купить “Пражский“ тортик, капучино, сесть в автобус и поехать домой - как будто была в школе.

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Сейчас же в родной Киев Любовь Успенская приезжает нечасто. В основном – на приватные выступления или же просто в гости к родным или друзьям. В ее гастрольном графике - Европа, Канада и Америка. Но, уже 10 октября этого года знаменитая артистка готовится дать большой юбилейный концерт в столичном Дворце спорта.

“Это будет очень-очень жаркий концерт. Много новых песен, и песен неожиданных, на украинском языке. Будут звездные гости, коллеги, которых я пригласила выступить в дуэте со мной. Буду очень счастлива приехать в Украину. Это моя мечта!“

Также в интервью артистка заинтриговала откровенным признанием о своей личной жизни, вокруг которой всегда ходит множество слухов.

“Каждая песня – это история о моей жизни. Я и сейчас безрассудно влюблена. Я же могу и мужа любить, и влюбиться в талантливого человека, который восхищает меня своим талантом, нежностью, оптимизмом, энтузиазмом. Мы же творческие люди, мы не можем заряжаться от батарейки“.

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В юбилейном шоу “История большой любви“ Любовь Успенская споет свои “вечные“ хиты – “Пропадаю я“, “Люба-Любонька“, “Кабриолет“, а также песни из новых альбомов. Затем артистка даст концерты в больших оперных театрах: 11 ноября в Одессе, 12-го – в Харькове, 13-го – в Днепре.

Напомним, ранее Светлана Лобода перепела песню “королевы русского шансона“ Любови Успенской.