Канал "Украина" работает над новой картиной с Анной Кошмал в главной роли

Актриса Анна Кошмал получила главную роль восьмисерийного фильма "Тайна Марии".

В Киеве идут съемки восьмисерийного фильма “Тайна Марии“ по заказу канала “Украина“. В центре сюжета – девушка, жизнь которой с ног на голову перевернуло рождение ребенка.

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У Марии есть боль, которую она скрывает всю свою жизнь. Более 20 лет назад, когда муж отбывал наказание в тюрьме и, пытаясь ее защитить, отказался от Марии, она от отчаяния бросилась в новые отношения. Итогом страстного романа стала дочь от возлюбленного, Михаила. Но создать семью с ним Мария не может – мужчина женат.

Чтобы сохранить свою нынешнюю семью и связанное с ней благополучие, Михаил идет на преступление, которое не только разрушит жизнь девушки, но и породит множество тайн в судьбах героев.

“Тайна Марии“ пресс-служба

В фильме снимаются актеры Анна Кошмал, Владислав Никитюк, Юлия Першута, Дарья Легейда, Леся Самаева, Мария Куликова, Павел Баршак, Алексей Яровенко, Валерий Николаев, Александр Зубков, Алиса Лушина, Даниил Мирешкин, Тарас Цимбалюк, Мирослава Филиппович, Юрий Гребельник, Ксения Николаева, Екатерина Кистень.

По словам режиссера-постановщика Николая Михайлова, эта картина достаточно серьезная и глубокая.

“Наша история разбита на два временных промежутка – начало 90-х и наше время. Тайна Марии объединяет несколько семей. Отголоски прошлого в настоящем – это всегда интересно, когда есть дистанция совершенных шагов и поступков, которые аукаются спустя время. Она создает масштаб в этой истории“, – говорит Николай Михайлов.

“Тайна Марии“ пресс-служба

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Оператор-постановщик – Антон Ткаченко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Вадим Жук. Производством фильма по заказу канала “Украина“ занимаются компании “Фильмстрим“ и Vileton Films. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы.