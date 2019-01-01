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Звезда "Крепостной" снялась в страстной фотосессии с мужем

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Наталка Денисенко позировала вместе с мужем, актером Андреем Фединчиком .

Звезда
Звезда "Крепостной" снялась в страстной фотосессии с мужем
пресс-служба

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22 июля в 21:00 на СТБ возвращается нашумевшая костюмированная драма “Крепостная“. Будет показан повтор первого сезона, после которого сразу начнется премьера второго. Любимые герои и новые персонажи снова вернут зрителей в 19 век. Одну из главных ролей актрису Ларису сыграла Наталка Денисенко.

Звезда
Звезда "Крепостной" снялась в страстной фотосессии с мужем
пресс-служба

Недавно актриса поделилась сексуальной и страстной фотосессией со своим мужем, актером Андреем Фединчиком. Супружеская пара в браке уже два года, в социальных сетях они активно делятся личной жизнью и закулисными секретами.

Звезда
Звезда "Крепостной" снялась в страстной фотосессии с мужем
пресс-служба

Звезда
Звезда "Крепостной" снялась в страстной фотосессии с мужем
пресс-служба

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Лежу у мужа на шее и мне это очень нравится. Андрей, ты у меня такой классный! Собирались на фотосессию, но в запланированный за месяц день прогноз нам пообещал грозовой дождь. А мы получили невероятное небо для фото, - прокомментировала Наталка в социальных сетях.

Звезда
Звезда "Крепостной" снялась в страстной фотосессии с мужем
пресс-служба

Новый сезон “Крепостной“ будет не менее страстным, чем фото Наталки и Андрея. Стоит дождаться!

Звезда
Звезда "Крепостной" снялась в страстной фотосессии с мужем
пресс-служба

Звезда
Звезда "Крепостной" снялась в страстной фотосессии с мужем
пресс-служба

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук насмешил Сеть личным фото.
 

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Теги: Крепостная, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик
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Источник: ivona bigmir)net

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