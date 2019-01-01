"Зважені та щасливі" 9 сезон: Жизнелюбы в лагере похудения

К участникам 9 сезона "Зважені та щасливі" пришли в гости пенсионеры благотворительной организации “Жизнелюб“.

Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого шоу страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В этом году бороться за новую счастливую здоровую жизнь будут одиночки, многие из которых думают, что у них не складывается личная жизнь именно из-за веса.

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На этой неделе лагерь похудения посетили пенсионеры благотворительной организации “Жизнелюб“. Во время поездки гостям провели экскурсию по базе, показали съемочный павильон и домики, где живут участники. На каждой локации жизнелюбы старались делать побольше фотографий.

После обеда, нескольких гостей забрали на съемку тренировки, где они показали пример участникам “Зважених та щасливих“. Даже в пенсионном возрасте они могут делать невероятные вещи – например, садиться на шпагат!

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После съемки тренер проекта Иракли Макацария пообщался с гостями, вдохновил их и вдохновился сам, пофотографировался со всеми желающими и ответил на вопросы.

После экскурсии по базе Марина Боржемская провела легкую растяжку для жизнелюбов, и посоветовала делать такие упражнения каждый день для улучшения тонуса мышц.

“Мы щипали друг друга каждую минуту, чтобы проверить, или это не сон, - смеялись жизнелюбы. – Я смотрела проект с первого сезона и все здесь знаю, но в жизни лагерь кажется совсем другим. Иракли очень открытый и выглядит даже лучше, чем на экране. А Марина пообещала приехать к нам еще и провести несколько тренировок“, - поделились впечатлениями гости.

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Проект подарил новые впечатления и позитивные эмоции для жизнелюбов, которые в свою очередь, вдохновили и самих участников на еще большие изменения. Ведь, чтобы быть такими жизнерадостными и здоровыми в пенсионном возрасте, стоит менять внутренние и внешние установки, радоваться каждому дню и не опускать руки в любом возрасте.

Напомним, ранее стало известно, что Алена Шоптенко и Максим Ежов стали участниками проекта“Зважені та щасливі“.