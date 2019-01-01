"Десь не тут": O.TORVALD показали трогательную историю отца и дочери

O.TORVALD сбежали из столицы в загородный дом и записали лирическое видео "Десь не тут".

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“Десь не тут“ - выражение, которое точно описывает новое видео O.TORVALD. Группа собрала всю технику и музыкальные инструменты и сбежала из столицы в загородный дом, чтобы посвятить себя только творчеству.

“Ми зрозуміли, що нам потрібна пауза від сімейних та побутових питань, адже у всіх постійно виникали якісь особисті проблеми, які потрібно було вирішувати. Так і прийшла ідея, щоб просто поїхати зі столиці у спокійне місце, де можна було б ізолювати себе від зовнішнього світу і присвятити себе лише музиці“, - комментирует фронтмен группы Женя Галич.

Результатом такого решения стало несколько новых треков и видеоработа на песню “Десь не тут“, которую презентовали сегодня.

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Слова “ми ніби десь не тут“ описывают то эмоциональное состояние человека, у которого сбывается мечта. Ощущение эйфории и отрыва от реальности. Побег от всего земного, во время которого ты забываешь обо всем вокруг и просто ловишь кайф и растворяешься в этой момент.

Видео показывает трогательную историю отца и дочери, путешествующих по Украине и открывают ее для себя с новой стороны. Кадры с O.TORVALD были сняты в том же доме, в котором группа жила в течение нескольких недель.

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Режиссером видео стал Александр Стеколенко. Генеральным партнером, в сотрудничестве с которым группа записала новую композицию и сняла клип, стал мобильный оператор “Киевстар“. Именно саундтреком рекламной кампании оператора стала эта песня. А весь процесс создания новых хитов группы во время их творческой изоляции скоро появится на YouTube-канале Show2Show.

Напомним, ранее O.TORVALD презентовали сразу два клипа и показали новую участницу.