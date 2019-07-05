Ольга Горбачева рассказала, что сведет мужчину с ума в постели

Ольга Горбачева поделилась секретом счастливых супружеских отношений.

Эксклюзивно для программы “Ранок з Україною“ на канале “Україна“ Ольга Горбачева поделилась секретом сохранения страсти в супружеских отношениях. Оказалось, для этого звезда разработала специальный флюид.

Читай также: “Без тебя я не Звезда“: Ольга Горбачева трогательно призналась в любви мужу

Певица Ольга Горбачева и продюсер Юрий Никитин отпраздновали третью годовщину супружеской жизни. И хотя это уже вторая свадьба звездной пары, ведь несколько лет назад они пережили развод, празднуют, признается Ольга, обе даты. Влюбленные готовят друг для друга творческие подарки. На этот раз Оля преподнесла любимому песню “Сила“, конечно же, поет она о Юрие.

В интервью журналистам “Ранок з Україною“ Ольга Горбачева поделилась тайным ингредиентом своих отношений с мужем Юрием Никитиным.

“Наши мужчины сейчас из-за этого масла немножко с ума сойдут и будут умолять нас, девушек, – каждый свою жену, как можно чаще пользоваться им во время близости“, – рассказала Ольга Горбачева в программе “Ранок з Україною“.

Читай также: Ольга Горбачева показала архивный снимок с президентом

Звезда не только пользуется, она и создала это масло, так называемый, интим-флюид, который добавил перца в отношения супружеской пары. Но такое чудо-средство было создано совершенно случайно – сначала Ольга планировала сделать простое масло для женской гигиены.

“Когда мы начали тестировать то, что нам намешала фантастическая женщина ароматерапевт, оказалось, что в этом интим-флюиде присутствует такой важный эффект, как возбуждение“, – комментирует певица в эфире канала “Україна“.

Неожиданное открытие вдохновило Ольгу на идею создать целую линейку ароматов. Все – для различных нужд.

“Есть ароматы, которые, например, помогают разблокировать нашу сексуальную энергию, этот аромат называется “любовница“. Есть – для открытия сердечного центра – аромат “женщина“ или “жена“. Есть аромат “волшебница“ для развития интуиции, есть “муза“ – для творческого самовыражения“, – поделилась Ольга Горбачева.

Читай также: “Ух ты какая за 40!“: Ольга Горбачева похвасталась стройной фигурой в купальнике

Женщина для своего мужа должна быть и женой, и музой, и любовницей, уверена певица. Именно этому она стремится научить своих поклонниц с помощью песен-аффирмаций, которые не просто развлекают, а наставляют и мотивируют женщин.

“Аффирмации – это положительные волевые установки, которые изменяют нашу жизнь к лучшему. Женщина должна их творить обязательно своим умом, потому что для нас действует такой закон: как мы думаем, так мы и живем“, – рассказала артистка в эфире “Ранку з Україною“.

Поэтому, по мнению Ольги Горбачевой, один только интим-флюид не станет решением всех проблем, возникающих в отношениях.

“На энергетическом уровне все равно вы сами должны создавать страсть вместе со своим мужем, для этого достаточно просто быть женственной“, – комментирует певица.

Ранее Ольга Горбачева призналась, когда начинает скучать по мужу.