Нино Катамадзе вернулась в жюри "Х-фактора"

Грузинская певица Нино Катамадзе приняла участие в съемках юбилейного сезона шоу "Х-фактор".

Грандиозное празднование 10-го дня рождения шоу “Х-фактор“ на СТБ набирает обороты! Поздравить проект собираются все самые яркие артисты шоу-бизнеса. Они появляются как за кулисами проекта, так и за судейским столом, поэтому практически каждый день участников встречает новая четверка жюри.

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Ради любимого проекта на один день в Украину прилетела звезда мирового джаза, грузинская певица и композитор Нино Катамадзе. Она заняла место за судейским столом Х как приглашенный член жюри. Нино не скрывает радости снова оказаться на “Х-факторе“.

“Я очень счастлива вновь увидеть любимых коллег, друзей и съемочную группу. Я вспоминаю проект каждый раз с очень трепетной любовью, и мне уже давно хотелось их всех увидеть, поэтому я с удовольствиям приехала именно сегодня!“, - поделилась Катамадзе.

Нино Катамадзе пресс-служба

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Нино уже была в кресле Х в пятом и шестом сезонах шоу. Ее подопечный Дмитрий Бабак стал победителем “Х-фактор“-5. На этот раз, у Нино Катамадзе, как и у остальных приглашенных судей, есть уникальное право - подарить участнику билет в тренировочный лагерь, невзирая на вердикты коллег.

Напомним, ранее Нино Катамадзе призналась, что может вывести ее из себя.