Андрей Шабанов рассказал, как путешествовать с детьми

Телеведущий Андрей Шабанов дал советы о путешествиях с детьми.

Телеведущий и предприниматель Андрей Шабанов отправился в летний отпуск с семьей, но перед этим поделился несколькими советами о том, как путешествовать с детьми и не сойти с ума:

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В путешествиях с детьми есть несколько моментов:

Мы с Лерой (Лера Бородина – жена Андрея) берем детей в путешествия только на курорты, где они могут покупаться в море или океане, загореть. Это очень важно. Если мы едем в Европу, чтобы насладиться архитектурой, то детей с собой не берем.

Мы выбираем отель только с олинклюзив. Для детей должен сразу быть решен вопрос с питанием, чтобы ничего не нужно было готовить или искать рестораны, где готовят то, что наши дети едят, а в большинстве отелей с олинклюзив есть детское меню. Если мы путешествуем вдвоем, то олинклюзив нам не важен.

Если мы едем в не курортное путешествие, то это только большие семейные поездки, где с нами будет либо бабушка, либо няня, то есть кто-то, кто дает нам с Лерой отдохнуть.

Читай также: Дочь Веры Брежневой очаровала Сеть нежным фото Конечно же, вы всегда должны брать с собой медикаменты, чтобы независимо от того, где вы будете находиться, вы могли хотя бы минимально помочь себе или детям. Короче, без активированного угля из Украины вылетать не стоит.

Как вы можете заметить, у Андрея Шабанова отлично получается путешествовать с детьми, потому и вы не бойтесь показать своим мир.

Напомним, ранее мы писали о бесплатных пляжах Киева.