Украинский пловец Денис Силантьев признался, что когда-то чуть не утонул в Крыму.

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На шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV в гостях у Иванны Онуфрийчук бывают знаменитые и успешные украинцы. Один из них, знаменитый украинский пловец Денис Силантьев, признался Иванне, что несмотря на огромный опыт в плавании однажды чуть не утонул.

“Мне нравится активный отдых. Но больше всего мне нравится вода – она помогает снять усталость и разгрузиться. Меня за все эти годы не отвернуло от воды (улыбается). Просто одно дело плавать в бассейне, а другое – купаться в море. Это совсем разные вещи“, – признается спортсмен.

Денис Силантьев пресс-служба

“Хотя однажды я чуть не утонул. Я тогда очень испугался – мне этого на всю жизнь хватило. Я поехал на мероприятие, которое было в “Артеке“, в Крыму. Я решил понырять у скал, у подножья которых находится этот детский лагерь. Были волны, и одна из них прижала меня к скале, когда я в очередной раз вынырнул. Я решил, что попросту оттолкнусь от нее и выплыву, а там, по всей видимости, было какое-то ущелье. И меня начало в него затягивать. Я выкарабкался и когда вышел на берег, то моя жена Инна смотрела на меня перепуганными глазами. Оказалось, что в процессе борьбы с волнами я раздер камнями спину до крови“, – прокомментировал Денис.

Денис Силантьев рассказал о том, как однажды чуть не утонул пресс-служба

При этом, страх от плавания в море не помешал Денису в свое время переплыть Босфор.

“Я действительно проплыл 6,5 километров за 53 минуты. Такую скорость еще можно объяснить и сильным течением в Босфоре. Но здесь есть несколько течений: если вначале оно мне помогало, продвигая вперед, то по бокам течение влекло назад. Поэтому, если попасть не в то течение, то тебя просто будет относить в другую сторону. Один мой друг, который уже много лет живет в Турции, показал мне главные ориентиры, чтобы я все время попадал в течение“, – прокомментировал спортсмен.

Напомним, ранее известные украинские мужчины рассказали о профессиях, которые не состоялись в их жизни.