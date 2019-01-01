"Mother's Daughter": Майли Сайрус выпустила провокационный клип
Эпатажная американская исполнительница Майли Сайрус шокировала поклонников новой провокационной видеоработой. Звезда презентовала свежий клип на композицию “Mother's Daughter“.
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Премьера видео состоялась 2 июля на официальном Youtube-канале артистки. Отметим, что за 21 час ролик уже собрал 5, 7 млн просмотров.
В новой клипе “Mother's Daughter“ Сайрус предстала в красном латексном костюме с накладными зубами на интимном месте. Также на других кадрах певица появилась в металлическом бюстгальтере и в золотых доспехах.
Кроме Майли, в съемках клипа приняли участие ее мама Тиш Сайрус, модель Амазон Эшли, транссексуалы и активисты, которые отстаивают права женщин.
Напомним, ранее эффектная Майли Сайрус снялась обнаженной для нового сезона “Черного зеркала“.
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