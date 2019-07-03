Игорь Кондратюк снова стал судьей "Х-фактора"

Игорь Кондратюк вернулся в шоу "Х-фактор" в качестве приглашенного члена жюри.

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На грандиозное празднование 10-го дня рождения “Х-фактора“ на СТБ собираются все! Поэтому практически на каждом кастинге шоу участников отбирает новая четверка судей. Конечно же, такое мероприятие не может состояться без Х-судьи с многолетним стажем Игоря Кондратюка. Он вернется на любимое шоу в качестве приглашенного члена жюри и заменит одного из судей.

“Я соскучился по “Х-фактору“. Мне было очень интересно, как сложится наше общение с новыми членами жюри, потому что судьи “Х-фактора“ на этапе кастингов - это команда, которая работает на интуиции чаще, чем на слуху, чем на созерцании артиста. Но, думаю, мы сработались. Я немного переживал, стоит второй раз заходить в одну и ту же реку, и четыре года назад было лучше. Но этого не произошло, здесь все замечательно. Уже увидел нескольких участников, которые мне очень понравились и запомнились“, - поделился Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк пресс-служба

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Продюсер вместе с остальными членами жюри выберет самых талантливых участников 10 сезона “Х-фактора“. У него также будет “право вето“, то есть возможность отправить участника в тренировочный лагерь, несмотря на вердикты остальных членов жюри. Воспользуется ли он этим, и как отреагировали на возвращение Игоря Васильевича его коллеги - узнаем уже этой осенью!

Напомним, ранее мы писали, что ведущий Андрей Бедняков принял решение уйти с “X-фактора“.