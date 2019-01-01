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Армин ван Бюрен рассказал, каким был его первый заработок

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Нидерландский диджей Армин ван Бюрен признался, какие у него были гонорары в начале карьеры.
Армин ван Бюрен рассказал, каким был его первый заработок
Армин ван Бюрен рассказал, каким был его первый заработок
пресс-служба

Армин ван Бюрен – один из самых известных диджеев мира, обладатель множества премий и наград. В эксклюзивном интервью программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, популярный диджей признался, с каких гонораров начинал свою звездную карьеру.

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Голландец Армин ван Бюрен 5 раз становился лучшим диджеем в мире. По образованию он юрист, но по призванию – музыкант. На протяжение своего тура Armin Only во время каждого выступления он проводил за пультом по 9 часов.

“На самом деле это очень сложно. Но именно поклонники дают мне энергию. И это невероятно. Ты понимаешь, что эти люди пришли именно на тебя, ведь это твой тур, и ты единственный ди-джей, который играет. Для меня это награда, столько людей желают прийти на мои выступления, и я хочу играть еще дольше“, – рассказал Армин ван Бюрен в интервью “Ранку з Україною“.

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Армин отыграл сотни концертов на самых громких вечеринках мира. Но как и многие звезды, начинал свою карьеру он в родном городе.

“Я начал заниматься диджейством в Лейдене – это мой родной город. Там я и научился, как надо играть и готовиться к шоу. Я играл каждую неделю по 5-6 часов и мне платили 50 евро“, – признался диджей в эфире канала “Украина“.

Сегодня эти суммы намного больше. Кроме диджейства, Армин ван Бюрен владеет собственным музыкальным лейблом и ведет популярное радиошоу, которое транслируется в 40 странах мира.

Напомним, ранее мы писали, что Яна Соломко представила новую песню после длительного перерыва.

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Теги: Армин Ван Бюрен
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Источник: Ivona.bigmir.net

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