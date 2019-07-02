MamaRika сняла своего возлюбленного в новом клипе "Prolisky"
Украинская певица MamaRika презентовала клип на песню "Prolisky".
Известная украинская певица, участница третьей украинской “Фабрики звезд“ MamaRika выпустила новый клип на песню “Prolisky“. Видео артистка представила на своем официальном Youtube-канале во вторник, 2 июля.
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Отметим, что в съемках видеоработы принял участие жених певицы, участник КВН и Лиги смеха, капитан команды “Одесские мансы“ Сергей Середа.
Режиссером клипа стала Аня Велосипедова. Съемки видео проходили у поселка Дымер, под Борисполем и у Киевского моря.
Напомним, ранее MamaRika опровергла новость о свадьбе.
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