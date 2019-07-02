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MamaRika сняла своего возлюбленного в новом клипе "Prolisky"

Комментариев: 1
Украинская певица MamaRika презентовала клип на песню "Prolisky".
MamaRika сняла своего возлюбленного в новом клипе "Prolisky"
MamaRika сняла своего возлюбленного в новом клипе "Prolisky"
instagram.com/mamarika_official

Известная украинская певица, участница третьей украинской “Фабрики звезд“ MamaRika выпустила новый клип на песню “Prolisky“. Видео артистка представила на своем официальном Youtube-канале во вторник, 2 июля.

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Отметим, что в съемках видеоработы принял участие жених певицы, участник КВН и Лиги смеха, капитан команды “Одесские мансы“ Сергей Середа.

Режиссером клипа стала Аня Велосипедова. Съемки видео проходили у поселка Дымер, под Борисполем и у Киевского моря. 

Напомним, ранее MamaRika опровергла новость о свадьбе.

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Теги: MamaRika
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Рики    02.07.2019, 16:49
Оценка:  0
Рики
Красивые слова песни, чувствуется украинский колорит и душа. Клип чуть-чуть не дотягивает.
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