Михаил Поплавский станет министром инфраструктуры в комедии "Великі Вуйки"

Михаил Поплавский получил роль комедийном сериале “Великі Вуйки“.

Самый известный украинский ректор Михаил Поплавский получил роль в 16-серийной комедии “Великі Вуйки“, премьера которой уже скоро состоится на канале 1+1.

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В сериале “Великі Вуйки“, который является продолжением популярного сериала “Останній москаль“, любимые герои Иван Петрук, кум Бодя, Штефко и глава села Василий Микитюк окажутся в новых обстоятельствах — гуцулы едут в столицу добиваться строительства дороги в родное село у самого Министра инфраструктуры Украины. Его и сыграет ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский.

“Сериал “Останній москаль“ — комедия со своей атмосферой, просмотр которой всегда дарил мне положительные эмоции. Поэтому, когда креативный продюсер Юра Горбунов предложил мне роль министра в новом сериале “Великі Вуйки“, я сразу согласился. Это веселая история об украинских реалиях. Мой персонаж является собирательным образом наших чиновников, зрителям он покажется очень понятным и узнаваемым. Кроме того, участие в “Великих Вуйках“ для меня означает поддержку украинского кино. Уверен, что оно может и должно быть успешным и популярным“, - комментирует Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский пресс-служба

Роль министра для Михаила Поплавского станет дебютом в комедийном жанре. До этого известный артист уже принимал участие в съемках фильма “Чорна рада“, где сыграл главного писаря.

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Коллегами по съемочной площадке Михаила Поплавского являются уже известные зрителям “вуйки“ в исполнении Юрия Горбунова, Владимир Горянского, Назара Заднепровского и Владимира Николаенко. Кроме того, новые роли в сериале получили Артур Логай, Анна Кошмал, Арам Арзуманян и Инна Приходько. В “звездный“ актерский состав сериала кроме Михаила Поплавского также попали Надежда Мейхер и Игорь Ласточкин. Продюсеры обещают, что зрителя ждут и другие сюрпризы в сериале.

Михаил Поплавский пресс-служба

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Напомним, по сюжету комедии, впервые в истории “Великих Вуйок“ власти выделили средства на строительство дороги к селу. Но через коррумпированного чиновника право на строительства отдают селу-конкуренту - “Малим Вуйкам“. Сельский голова Микитюк решает собрать делегацию и поехать “добиваться правды“ до самой столицы. Производством сериала занимается 1+1 Продакшн. Продюсеры ленты: Елена Еремеева, Дарья Жукова, Юрий Горбунов, Кристина Шкабар. Авторами сценария комедии “Великі Вуйки“ стал Николай Куцык, Алексей Приходько, Ярослав Стень и Богдан Гациляк, которые создавали и оригинальную историю.

Напомним, ранее стало известно, что “Поющий ректор“ Поплавский вновь собрался баллотироваться в Верховную Раду.