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Зои Кравиц тайно вышла замуж: фото

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Актриса и ее возлюбленный поженились в Париже.
Зои Кравиц тайно вышла замуж: фото
Зои Кравиц тайно вышла замуж: фото
Getty Images

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Дочь легендарного музыканта Ленни Кравица, актриса и звезда сериала "Большая аленькая ложь"  Зои Кравиц вышла замуж. О намерении связать свою судьбу с Карлом Глусманом девушка рассказала СМИ еще в прошлом году. В минувшую пятницу влюбленные отпраздновали женитьбу во Франции.

Зои вместе с любимым и родственниками провели предсвадебный ужин в ресторане в Париже. Об этом сообщает People.

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Поздравить новоиспеченных супругов приехали Ленни Кравиц, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Кара Делевинь, Эшли Бенсон, Эдди Редмейн, Крис Пайн, Дензел Вашингтон и другие.

На вечеринку актриса надела белые велосипедки и топ, а сверху - прозрачное платье-сетку. 

Ранее группа "Время и Стекло" признались, как прошел мальчишник Потапа.
 

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Теги: Зои Кравиц, актриса, свадьба, вышла замуж
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