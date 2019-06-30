Зои Кравиц тайно вышла замуж: фото

Актриса и ее возлюбленный поженились в Париже.

Читай также: Виктор Павлик рассекретил подробности своего нового романа

Дочь легендарного музыканта Ленни Кравица, актриса и звезда сериала "Большая аленькая ложь" Зои Кравиц вышла замуж. О намерении связать свою судьбу с Карлом Глусманом девушка рассказала СМИ еще в прошлом году. В минувшую пятницу влюбленные отпраздновали женитьбу во Франции.

Зои вместе с любимым и родственниками провели предсвадебный ужин в ресторане в Париже. Об этом сообщает People.

Читай также: Потап и Настя планируют еще один медовый месяц

Поздравить новоиспеченных супругов приехали Ленни Кравиц, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Кара Делевинь, Эшли Бенсон, Эдди Редмейн, Крис Пайн, Дензел Вашингтон и другие.

На вечеринку актриса надела белые велосипедки и топ, а сверху - прозрачное платье-сетку.

Ранее группа "Время и Стекло" признались, как прошел мальчишник Потапа.

