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"Время и Стекло" признались, как прошел мальчишник Потапа

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Позитив рассказал, что они праздновали два дня подряд.
"Время и Стекло" признались, как прошел мальчишник Потапа
"Время и Стекло" признались, как прошел мальчишник Потапа
instagram.com/nadyadorofeeva/

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Участники группы “Время и Стекло“ Позитив и Надя Дорофеева, которые украсили обложку известного журнала, рассказали о мальчишнике Потапа. По словам Позитива, они праздновали два дня подряд.

В интервью для “Светской жизни“ артист признался, что жених и его друзья отдыхали двое суток и практически не спали.

У нас мальчишник плавно перетек в мой день рождения, - говорит Позитив.

Подробностями вечеринки поделилась и Надя Дорофеева. Она вспоминала, что после гулянки ребята выглядели очень плохо.

Никто тогда спать не ложился. Ребята выглядели очень плохо и старались быть веселыми. И отгуляли они очень круто“, - рассказывала Надя.

А совсем недавно Надя Дорофеева трогательно поздравила мужа с днем рождения, растрогав поклонников романтической фотографией с любимым.
 

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Теги: Время и Стекло, Позитив, Патап, мальчишник
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