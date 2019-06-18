Позитив рассказал, что они праздновали два дня подряд.

"Время и Стекло" признались, как прошел мальчишник Потапа instagram.com/nadyadorofeeva/

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Участники группы “Время и Стекло“ Позитив и Надя Дорофеева, которые украсили обложку известного журнала, рассказали о мальчишнике Потапа. По словам Позитива, они праздновали два дня подряд.

В интервью для “Светской жизни“ артист признался, что жених и его друзья отдыхали двое суток и практически не спали.

У нас мальчишник плавно перетек в мой день рождения, - говорит Позитив.

Подробностями вечеринки поделилась и Надя Дорофеева. Она вспоминала, что после гулянки ребята выглядели очень плохо.

Никто тогда спать не ложился. Ребята выглядели очень плохо и старались быть веселыми. И отгуляли они очень круто“, - рассказывала Надя.

А совсем недавно Надя Дорофеева трогательно поздравила мужа с днем рождения, растрогав поклонников романтической фотографией с любимым.

