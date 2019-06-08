Снежана Бабкина рассказала о третьей беременности

Жена Сергея Бабкина призналась, что ей было нелегко.

18 июня Снежана Бабкина стала мамой в третий раз. Недавно Сергей Бабкин поделился первым снимком с новорожденным, а звездная мама призналась, как прошла ее третья беременность.

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Снежана рассказала, что иногда ей было сложно, так как третья беременность протекала параллельно с музыкальным туром ее мужа.

Беременность была быстрой, потому что был тур. Вот как начался тур с началом беременности, так и закончился. Было трудно местами, но классно“, - говорит жена Бабкина.

Отметим, что для Сергея Бабкина это уже четвертый ребенок. У них со Снежаной есть дочь Веселина и сын Артур (сын Снежаны от предыдущих отношений). От предыдущего брака у Бабкина есть сын Илья.

Ранее мы писали о том, что Сергей и Снежана Бабкины рассекретили имя сына.

