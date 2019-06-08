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Снежана Бабкина рассказала о третьей беременности

Комментариев: 2
Жена Сергея Бабкина призналась, что ей было нелегко.
Снежана Бабкина рассказала о третьей беременности
Снежана Бабкина рассказала о третьей беременности
instagram.com/snezhana_babkina/

18 июня Снежана Бабкина стала мамой в третий раз. Недавно Сергей Бабкин поделился первым снимком с новорожденным, а звездная мама призналась, как прошла ее третья беременность.

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Снежана рассказала, что иногда ей было сложно, так как третья беременность протекала параллельно с музыкальным туром ее мужа. 

Беременность была быстрой, потому что был тур. Вот как начался тур с началом беременности, так и закончился. Было трудно местами, но классно“, - говорит жена Бабкина.

Отметим, что для Сергея Бабкина это уже четвертый ребенок. У них со Снежаной есть дочь Веселина и сын Артур (сын Снежаны от предыдущих отношений). От предыдущего брака у Бабкина есть сын Илья. 

Ранее мы писали о том, что Сергей и Снежана Бабкины рассекретили имя сына.
 

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Теги: Снежана Бабкина, беременность
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  30.06.2019, 16:54
Оценка:  0
pусский
Пердела и сралась, как её муж, гомосек Бабкин, срался перед правосеками после приезда из России!
GreenPeace!    30.06.2019, 13:01
Оценка:  +1
GreenPeace!
Кому они нах нужны..кто это вообще...
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