Артист признался, что хочет отдохнуть с любимой за границей.

Потап и Настя планируют еще один медовый месяц instagram.com/kamenskux

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Еще до своей свадьбы Потап и Настя Каменских находились под пристальным вниманием фанатов и СМИ. Слухи о романе экс-дуэта и беременности Каменских обсуждались чаще других. Теперь, когда пара официально призналась в отношениях, в сети снова заговорили о том, что Настя ждет ребенка.

Продюсер Алексей Потапенко прокомментировал слухи о возможной беременности своей любимой, а также признался, что они с Каменских планируют еще один медовый месяц.

Планируем неделю отдохнуть где-то за границей, но мы многое себе не позволяем, потому что надо быть в форме, - рассказал Потап в “Светской жизни“.

Рэпер добавил неоднозначный комментарий по поводу слухов о беременности Насти Каменских.

Пусть высматривают, такая у вас работа, журналисты, - ответил Алексей Кате Осадчей.

Напомним, что недавно Потап сделал Каменских красивый сюрприз, которым певица похвасталась в Instagram.

