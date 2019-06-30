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Потап и Настя планируют еще один медовый месяц

Комментариев: 4
Артист признался, что хочет отдохнуть с любимой за границей.
Потап и Настя планируют еще один медовый месяц
Потап и Настя планируют еще один медовый месяц
instagram.com/kamenskux

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Еще до своей свадьбы Потап и Настя Каменских находились под пристальным вниманием фанатов и СМИ. Слухи о романе экс-дуэта и беременности Каменских обсуждались чаще других. Теперь, когда пара официально призналась в отношениях, в сети снова заговорили о том, что Настя ждет ребенка.

Продюсер Алексей Потапенко прокомментировал слухи о возможной беременности своей любимой, а также признался, что они с Каменских планируют еще один медовый месяц.

Планируем неделю отдохнуть где-то за границей, но мы многое себе не позволяем, потому что надо быть в форме, - рассказал Потап в “Светской жизни“.

Рэпер добавил неоднозначный комментарий по поводу слухов о беременности Насти Каменских.

Пусть высматривают, такая у вас работа, журналисты, - ответил Алексей Кате Осадчей.

Напомним, что недавно Потап сделал Каменских красивый сюрприз, которым певица похвасталась в Instagram.
 

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Теги: Потап, Настя Каменских, беременность
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  30.06.2019, 17:26
Оценка:  0
гость
Скока можна ебацца?
GreenPeace!    30.06.2019, 13:00
Оценка:  0
GreenPeace!
Пусть отдыхают, денег мешок заработали.А Осадчая ужасна, голос невозможно слушать.Противный.жлобиха
гость  (аноним)  30.06.2019, 12:38
Оценка:  0
гость
Даешь медовый ГОД....
гость  (аноним)  30.06.2019, 12:18
Оценка:  0
гость
Осадчая лезет в душу любому, задаёт некорректные вопросы, а сама о себе всегда всё скрывает до последнего! Даже если уже очевидно и видно!))
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