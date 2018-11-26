Все обсуждают: Дэвид Бекхэм поцеловал семилетнюю дочь в губы
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Дэвид Бекхэм привлек внимание общественности к своей персоне новой выходкой. На недавнем матче во Франции, куда супруг Виктории Бекхэм пришел со своей дочкой Харпер, Дэвид поцеловал семилетнюю малышку прямо в губы.
Англичанин посетил матч женского чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии. Вместе с ним на стадионе была юная Харпер, которую футболист поцеловал в один из волнительных моментов игры. Конечно, знаменитостей успели сфотографировать папарацци.
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Многие пользователи соцсетей раскритиковали экс-футболиста, посчитав такой поцелуй слишком интимным.
Это ужасно, так нельзя себя вести, - написал один из пользователей Twitter.
К слову, это уже не первый раз, когда Дэвид так выражает свою любовь к дочери. В ноябре 2018 года Бекхэма уже критиковали за имитацию поцелуя с Харпер.
Напомним, что ранее Дэвид Бекхэм показал семейные фото с дня рождения.
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