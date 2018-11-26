Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Все обсуждают: Дэвид Бекхэм поцеловал семилетнюю дочь в губы

Комментариев: 3
Футболиста раскритиковали за "недопустимый" поступок.
Дэвид Бекхэм поцеловал семилетнюю дочь в губы
Дэвид Бекхэм поцеловал семилетнюю дочь в губы
instagram.com/beckhamonly/

Читай также: Тина Кароль похвасталась достижениями своего сына

Дэвид Бекхэм привлек внимание общественности к своей персоне новой выходкой. На недавнем матче во Франции, куда супруг Виктории Бекхэм пришел со своей дочкой Харпер, Дэвид поцеловал семилетнюю малышку прямо в губы. 

Англичанин посетил матч женского чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии. Вместе с ним на стадионе была юная Харпер, которую футболист поцеловал в один из волнительных моментов игры. Конечно, знаменитостей успели сфотографировать папарацци.

Читай также: Ирина Билык шокировала сходством с Сергеем Зверевым: фото

Многие пользователи соцсетей раскритиковали экс-футболиста, посчитав такой поцелуй слишком интимным.

Это ужасно, так нельзя себя вести, - написал один из пользователей Twitter. 

К слову, это уже не первый раз, когда Дэвид так выражает свою любовь к дочери. В ноябре 2018 года Бекхэма уже критиковали за имитацию поцелуя с Харпер.

Напомним, что ранее Дэвид Бекхэм показал семейные фото с дня рождения.

Поделись:
Теги: Дэвид Бекхэм, футболист, поцелуй
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  29.06.2019, 18:30
Оценка:  +3
гость
а куда ее надо целовать? в щечку? как незнакомцев? это же родная ДОЧЬ!
гость  (аноним)  29.06.2019, 17:58
Оценка:  0
гость
Ну и что? Отец моего мужа постоянно целовал в губы своих внуков. Больше не о чем писать!
гость  (аноним)  29.06.2019, 17:32
Оценка:  +4
гость
Їбаньки... Це ж доця... Дибіли бля..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь