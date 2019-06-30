Узнайте, где можно посмотреть шестой выпуск вокального шоу "Голос. Діти-5".

"Голос. Діти-5": где и когда смотреть шестой выпуск онлайн instagram.com/golos.dity

В воскресенье, 30 июня, вышел шестой выпуск вокального шоу “Голос. Діти-5“. Посмотреть онлайн можно на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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В новом эфире зрители увидели решающие нокауты. Этот этап определил сильнейших участников в командах звездных наставников. Отметим, что тренерами 5 сезона шоу стали Джамала, Дзидзьо и участники группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив.

На прошлой неделе по итогам вокальных боев в командах тренеров осталось по 4 участника. А после шестого выпуска каждый наставник выбрал только двух самых сильных вокалистов.

Так, через неделю в первом прямом эфире примут участие:

Команда Нади Дорофеевой и Позитива: Саша Зазарашвили и Карина Столаба.

Команда Джамалы: Никита Ачкасов и Варвара Кошевая.

Команда Дзидзьо: Ярослав Карпук и Вероника Морская.

Полное видео шестого выпуска “Голосу. Діти-5“ от 30.06.2019:

Как прошел пятый выпуск шоу “Голос. Діти-5“, можно посмотреть здесь.