В Студии Квартал 95 анонсировали программу Валерия Жидкова.

"Квартал" запускает проект, в котором будет критиковать Зеленского instagram.com/valeriizhidkov

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Студия “Квартал 95“ выпустит новый авторский проект “тамбовского волка“ Валерия Жидкова под названием “Де-мократія?“. Об этом сообщили на сайте студии. Так, в анонсе сказано, что автор и ведущий программы будет анализировать политические события в Украине и критиковать действующего президента, основателя и бывшего руководителя “Квартала“ Владимира Зеленского.

Также в сообщении об открытии новой программы вспомнили, что ранее “Квартал“ обещал быть непредвзятым и объективным после избрания Зеленского президентом.

С момента избрания нового президента прошел всего месяц, а в “Квартале“ уже спешат выполнить данные обещания, – отмечается в сообщении.

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В каждом выпуске проекта “Де-мократія?“ будут обсуждаться события в украинской политике за неделю, на основе которых ведущий будет давать оценку главе государства и другим политикам.

Проект выйдет 29 июня на канале “1+1“.

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