Сергей Притула получил серьезную травму ноги
Популярный украинский телеведущий, который недавно отпраздновал 38-й день рождения, Сергей Притула получил травму. О переломе ноги сам артист рассказал на своей странице в Facebook.
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В соцсети Сергей опубликовал фото, на котором позирует в гипсе. На фото он сидит на стуле, а дети разрисовывают фломастерами его гипс.
“Що б не трапилось у житті, головне - щоб діти були щасливі та усміхнені!!! Перевірено на собі. Перепрошую у всіх, з ким “злітають“ зустрічі. Будьте уважні і обережні:))))! “, - подписал снимок Сергей Притула.
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Отметим, что недавно ведущий вместе с семьей отправился в Карпаты праздновать свой день рождения, 22 июня. Скорее всего, Притула получил травму во время отдыха. Но пока сам шоумен не комментирует эту информацию.
Напомним, ранее Сергей Притула засветился в объятиях Леси Никитюк.
Полная версия правил
Красава Сергей, здоровья ему!