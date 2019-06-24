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Сергей Притула получил серьезную травму ноги

Комментариев: 2
Телеведущий Сергей Притула травмировал ногу во время семейного отдыха в Карпатах.
Сергей Притула получил серьезную травму ноги
Сергей Притула получил серьезную травму ноги
instagram.com/siriy_ua

Популярный украинский телеведущий, который недавно отпраздновал 38-й день рождения, Сергей Притула получил травму. О переломе ноги сам артист рассказал на своей странице в Facebook.

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В соцсети Сергей опубликовал фото, на котором позирует в гипсе. На фото он сидит на стуле, а дети разрисовывают фломастерами его гипс.

“Що б не трапилось у житті, головне - щоб діти були щасливі та усміхнені!!! Перевірено на собі. Перепрошую у всіх, з ким “злітають“ зустрічі. Будьте уважні і обережні:))))! “, - подписал снимок Сергей Притула.

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Отметим, что недавно ведущий вместе с семьей отправился в Карпаты  праздновать свой день рождения, 22 июня. Скорее всего, Притула получил травму во время отдыха. Но пока сам шоумен не комментирует эту информацию.

Напомним, ранее Сергей Притула засветился в объятиях Леси Никитюк.

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Теги: Сергей Притула
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Гы-гы-ГЫ!
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Канадец
Не в Верону, не в Лос-Анджелес
Красава Сергей, здоровья ему!
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