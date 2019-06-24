Сергей Притула получил серьезную травму ноги

Телеведущий Сергей Притула травмировал ногу во время семейного отдыха в Карпатах.

Популярный украинский телеведущий, который недавно отпраздновал 38-й день рождения, Сергей Притула получил травму. О переломе ноги сам артист рассказал на своей странице в Facebook.

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В соцсети Сергей опубликовал фото, на котором позирует в гипсе. На фото он сидит на стуле, а дети разрисовывают фломастерами его гипс.

“Що б не трапилось у житті, головне - щоб діти були щасливі та усміхнені!!! Перевірено на собі. Перепрошую у всіх, з ким “злітають“ зустрічі. Будьте уважні і обережні:))))! “, - подписал снимок Сергей Притула.

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Отметим, что недавно ведущий вместе с семьей отправился в Карпаты праздновать свой день рождения, 22 июня. Скорее всего, Притула получил травму во время отдыха. Но пока сам шоумен не комментирует эту информацию.

Напомним, ранее Сергей Притула засветился в объятиях Леси Никитюк.