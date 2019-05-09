Мошенник пытался выселить Холли Берри из ее собственного дома

В дом актрисы ворвался неизвестный мужчина и сменил замки.

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Голливудская суперзвезда Холли Берри, которая сняла пародию на знаменитый клип Destiny´s Child, вернулась в свой особняк в Лос-Анджелесе и обнаружила, что замки кто-то сменил, а внутри дома расхаживает незнакомый человек. Актриса вызвала полицию, которая задержала мужчину, пишет TMZ.

Полицейские определили личность нового постояльца в доме актрисы. Им оказался 59-летний Рональд Юджин Гриффин, который утверждал, что имеет законное право находиться в особняке, и даже предоставил документы на имущество. Однако все бумаги оказались фальшивыми.

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В ходе следствия удалось выяснить, что к дому актрисы Юджин начал присматриваться еще в начале текущего года. В январе у дверей особняка его видел садовник Холли - мужчина возился с замками и быстро скрылся, когда его заметили.

Через пару месяцев, в марте, Юджин попытался проникнуть в дом вместе со слесарем, утверждая, что он новый владелец особняка. А когда мошенника его не пустили в поместье, мужчина обвинил их в неправомерных действиях и даже позвонить полицию.

Издание отмечает, что к тому моменту Юджин уже успел сменить несколько замков, и ему не составило труда после этого беспрепятственно проникнуть в особняк. Кстати, о том, что это дом звезды, Гриффин не знал.

Напомним, что ранее Холли Берри в откровенном наряде появилась на публике под ручку с Киану Ривзом.