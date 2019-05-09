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Мошенник пытался выселить Холли Берри из ее собственного дома

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В дом актрисы ворвался неизвестный мужчина и сменил замки.
Мошенник пытался выселить Холли Берри из ее собственного дома
Мошенник пытался выселить Холли Берри из ее собственного дома
instagram.com/halleberry

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Голливудская суперзвезда Холли Берри, которая сняла пародию на знаменитый клип Destiny´s Child, вернулась в свой особняк в Лос-Анджелесе и обнаружила, что замки кто-то сменил, а внутри дома расхаживает незнакомый человек. Актриса вызвала полицию, которая задержала мужчину, пишет TMZ.

Полицейские определили личность нового постояльца в доме актрисы. Им оказался 59-летний Рональд Юджин Гриффин, который утверждал, что имеет законное право находиться в особняке, и даже предоставил документы на имущество. Однако все бумаги оказались фальшивыми. 

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В ходе следствия удалось выяснить, что к дому актрисы Юджин начал присматриваться еще в начале текущего года. В январе у дверей особняка его видел садовник Холли - мужчина возился с замками и быстро скрылся, когда его заметили. 

Через пару месяцев, в марте, Юджин попытался проникнуть в дом вместе со слесарем, утверждая, что он новый владелец особняка. А когда мошенника его не пустили в поместье, мужчина обвинил их в неправомерных действиях и даже позвонить полицию. 

Издание отмечает, что к тому моменту Юджин уже успел сменить несколько замков, и ему не составило труда после этого беспрепятственно проникнуть в особняк. Кстати, о том, что это дом звезды, Гриффин не знал.

Напомним, что ранее Холли Берри в откровенном наряде появилась на публике под ручку с Киану Ривзом.

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Теги: Холли Берри, актриса, дом
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гость  (аноним)  23.06.2019, 19:10
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Я так понял, что Лазаренко выпустили, он снова работает.
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