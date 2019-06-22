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СМИ: Ники Минаж выходит замуж за насильника

Комментариев: 1
36-летняя певица обручилась с Кеннетом Петти.
СМИ: Ники Минаж выходит замуж за насильника
СМИ: Ники Минаж выходит замуж за насильника
Getty Images

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Американская исполнительница Ники Минаж ошарашила поклонников новостью о свой свадьбе. Дело в том, что избранником 36-летней звезды стал 41-летний Кеннет Петти, который был обвинен в изнасиловании, а также сидел в тюрьме за убийство.

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О том, что влюбленные получили брачную лицензию Ники сообщила в недавнем интервью. Недавно в прямом эфире шоу Queen Radio на радиостанции Apple Music's Beats 1 эпатажная певица заговорила о свадьбе и назвала Кеннета своим мужем.

Фанатов певицы эта новость насторожила, ведь 41-летний Кеннет Петти отмечен в базе преступников как сексуальный правонарушитель, пишет Cosmopolitan. В 1995 году он был осужден за попытку изнасилования первой степени. На то время ему и потерпевшей было 16 лет.

Ранее Ники Минаж заинтриговала фанов совместным видео с бойфрендом.

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Теги: Ники Минаж, певица, свадьба, Кеннет Петти, свадьба
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  23.06.2019, 14:24
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, жопе Минаж нужен именно такой ниггер-насильник, очень она у ней большая и ебливая!
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