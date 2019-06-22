СМИ: Ники Минаж выходит замуж за насильника

36-летняя певица обручилась с Кеннетом Петти.

Читай также: Разведенная Адель зажгла на вечеринке у друга и зачитала рэп

Американская исполнительница Ники Минаж ошарашила поклонников новостью о свой свадьбе. Дело в том, что избранником 36-летней звезды стал 41-летний Кеннет Петти, который был обвинен в изнасиловании, а также сидел в тюрьме за убийство.

Читай также: "Мой лягушонок": Потап и Настя поделились романтичным фото

О том, что влюбленные получили брачную лицензию Ники сообщила в недавнем интервью. Недавно в прямом эфире шоу Queen Radio на радиостанции Apple Music's Beats 1 эпатажная певица заговорила о свадьбе и назвала Кеннета своим мужем.

Фанатов певицы эта новость насторожила, ведь 41-летний Кеннет Петти отмечен в базе преступников как сексуальный правонарушитель, пишет Cosmopolitan. В 1995 году он был осужден за попытку изнасилования первой степени. На то время ему и потерпевшей было 16 лет.

Ранее Ники Минаж заинтриговала фанов совместным видео с бойфрендом.