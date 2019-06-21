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Евгения Власова показала, как занимается спортом

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Вот это пример!
Евгения Власова показала, как занимается спортом
Евгения Власова показала, как занимается спортом
instagram.com/eygeniavlasova

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Известная украинская исполнительница Евгения Власова, которая недавно впервые выпустила новый трек после долгого курса реабилитации, показала, как занимается спортом. Несмотря на жару, артистка продолжает совершенствоваться и держит себя в форме.

В своем Instagram Женя показала серию фото, на которых в спортивном топе и лосинах тренируется дома.

Жарко очень! Однако, движение - это жизнь, - подписала пост Власова.

Поклонники 41-летней исполнительницы пришли в восторг от стройной и подтянутой фигуры артистки. “Красавица“, “Какая молодец“, “Шикарная!“, “Вы потрясающая!“, - пишут фолловеры.

Недавно Янина Соколова рассказала о болезни и опубликовала фото после “химии“.
 

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Теги: Евгения Власова, спорт, певица
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